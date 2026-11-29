رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت توجه به معیشت مردم در تدوین لایحه بودجه سال آینده گفت: با توجه به نرخ تورم ۶۰ تا ۶۵ درصدی، افزایش ۳۷ درصدی حقوق کارکنان پاسخگوی نیاز‌های معیشتی نخواهد بود و به نظر من باید افزایش حقوق حداقل از ۵۰ درصد به بالا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

جوان آنلاین: محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با با اشاره به اولویت‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آینده بیان کرد: ما در بودجه سال آینده سه اولویت اصلی داریم که دولت باید حتماً آنها را مورد توجه قرار دهد.

دفاع، معیشت و سلامت؛ سه اولویت اصلی بودجه سال آینده

وی با بیان اینکه اولویت نخست بودجه سال آینده حوزه دفاع است اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی کشور، حوزه دفاع باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های دولت قرار گیرد و راهبرد‌هایی که در این بخش داریم، حتماً محقق شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در ادامه اولویت دوم را حوزه حقوق و معیشت دانست و تصریح کرد: معیشت کارکنان دولت، نیرو‌های مسلح و عموم مردم باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع حقوق و دستمزد نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد و دولت باید برای بهبود وضعیت معیشتی مردم برنامه‌ریزی کند.

جوکار حوزه سلامت و درمان را سومین اولویت بودجه سال آینده عنوان کرد و افزود: سلامت مردم نیز از موضوعات حائز اهمیت است و باید در کنار دفاع و معیشت مورد توجه قرار گیرد. به اعتقاد ما ابتدا باید این سه اولویت اصلی در بودجه دیده شود و سپس برای سایر بخش‌ها برنامه‌ریزی صورت گیرد.

افزایش ۳۷ درصدی حقوق پاسخگوی تورم نیست

وی در ادامه درباره میزان افزایش حقوق کارکنان در سال آینده اظهار کرد: اکنون صحبت از افزایش ۳۷ درصدی حقوق است، اما به نظر من این میزان افزایش کفایت نمی‌کند؛ چراکه ما تورم ۶۰ تا ۶۵ درصدی را تجربه کرده‌ایم و افزایش ۳۷ درصدی نمی‌تواند پاسخگوی این شرایط باشد و کسری قدرت خرید و حقوق کارکنان را جبران کند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در پایان تأکید کرد: به نظر من باید برای افزایش حقوق، حداقل ارقام ۵۰ درصد به بالا مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا بتوان بخشی از فشار‌های معیشتی واردشده به کارکنان و مردم را جبران کرد.