جوان آنلاین: گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، با تشریح آخرین وضعیت اجرای سرشماری ۱۴۰۵ اظهار کرد: امسال دو فرآیند اصلی در سرشماری دنبال شد که بخش نخست آن شامل مراجعه حضوری به حدود ۵ درصد خانوار‌های کشور بود.

به گزارش تسنیم، وی افزود: عملیات میدانی این بخش از دوم آبان‌ماه در سراسر کشور آغاز شد و طی روز‌های گذشته در اغلب استان‌ها به پایان رسید. یکی دو استان نیز باقی مانده بودند که عملیات مراجعه حضوری در آنها روز گذشته خاتمه یافت.

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه ممکن است در روز‌های آینده مراجعات محدودی برای راستی‌آزمایی نهایی و بازشماری انجام شود، تصریح کرد: این مراجعات در چارچوب کنترل کیفیت داده‌ها و رویه‌های معمول سرشماری است و به معنای تمدید عملیات مراجعه حضوری نیست.

گودرزی با اشاره به تفاوت سرشماری ۱۴۰۵ با دوره‌های گذشته، مهم‌ترین نوآوری این دوره را استفاده از روش ثبت‌مبنا عنوان کرد و گفت: در سرشماری‌های قبلی، بخش قابل توجهی از اطلاعات از طریق مراجعه مستقیم به خانوار‌ها جمع‌آوری می‌شد، اما در روش جدید به جای مراجعه گسترده به مردم، اطلاعات مورد نیاز از سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و سامانه‌های اطلاعاتی دریافت می‌شود.

وی ادامه داد: مبنای این روش آن است که مردم در طول سال‌های گذشته اطلاعات مختلف خود را در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی ثبت کرده‌اند و بخش قابل توجهی از داده‌های مورد نیاز مرکز آمار نیز در همین پایگاه‌ها وجود دارد؛ بنابراین به جای تکرار فرآیند جمع‌آوری اطلاعات از مردم، تلاش شده است از ظرفیت داده‌های موجود استفاده شود.

تحول نظام آماری کشور از سال ۱۴۰۶

رئیس مرکز آمار ایران پیش‌تر نیز با اشاره به دستاورد‌های سرشماری ۱۴۰۵ تأکید کرده بود که توسعه ثبت‌های آماری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، امکان کاهش هزینه اجرای طرح‌های آماری، افزایش پوشش اطلاعاتی و ارتقای دقت و به‌روزرسانی داده‌ها را فراهم می‌کند.

بر این اساس، رویکرد ثبت‌مبنا که در سرشماری کشاورزی و نفوس و مسکن نیز مورد استفاده قرار گرفته است، قرار است از سال ۱۴۰۶ در نظام آماری کشور نهادینه شود و زمینه حرکت به سمت آمار مدرن و به‌روز را مطابق برنامه‌های توسعه فراهم کند.