جنبش مفاومت اسلامی فلسطین «حماس» از تعلل شورای موسوم به «صلح غزه» در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه انتقاد کرد و گفت متاسفانه شورای صلح ماه‌ها قبل از انتخابات کنست، آن را بهانه قرار داد و مانع اجرای نقشه راه طرح صلح غزه شد و اکنون نیز به بهانه انتظار برای تشکیل کابینه جدید این رژیم، تعلل می‌کند.

جوان آنلاین: به نقل از فلسطین الان، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز با انتشار بیانیه‌ای به شدت از عملکرد شورای موسوم به شورای صلح انتقاد کرد و گفت این شورا ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات اسرائیل نیز با طرح بهانه‌های مختلف، مانع از اجرای نقشه راه طرح صلح شد و اکنون هم با استناد به لزوم انتظار برای تشکیل کابینه جدید رژیم اشغالگر و مشخص شدن رویکرد و ماهیت آن، روند اجرای این طرح را به تعویق می‌اندازد.

سخنگوی جنبش حماس أکید کرد در تمام این مدتِ بهانه تراشی، کشتار، محاصره و سیاست گرسنگی دادن به مردم غزه همچنان ادامه داشته است.

وی در پایان بیانیه خود تأکید کرد آنچه از شورای صلح انتظار می‌رود، اقدام واقعی برای الزام هرگونه کابینه آینده اشغالگران به تعهدات توافق‌شده و متوقف کردن نقض توافق آتش‌بس است.