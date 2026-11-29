آیات عظام حسینی بوشهری، صفایی بوشهری و عباس کعبی صلاحیت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای برای افتا و مرجعیت را تأیید کردند.

جوان آنلاین: آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری و آیت‌الله عباس کعبی با انتشار دست‌نوشته‌هایی، دیدگاه خود را درباره صلاحیت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای برای افتا و مرجعیت اعلام کردند.

آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در دست‌نوشته خود با صراحت بر برخورداری ایشان از صلاحیت علمی برای افتا و مرجعیت تأکید کرد و نوشت: «آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای دام ظله العالی، در حال حاضر قطعاً صلاحیت افتا و مرجعیت را دارا هستند.»

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری نیز در دست‌نوشته‌ای، نظر خود را درباره تقلید از آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای اعلام کرد و نوشت: «تقلید از حضرت آیت‌الله حاج سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی ایران دامت برکاته العالیه، حسب المبنی بلااشکال و مجزی است و از جهت مصالح شدیده در وحدت مرجعیت و رهبریت، ارجح و اولی می‌باشد.»

آیت‌الله عباس کعبی نیز در بخشی از دست‌نوشته خود در تأیید مرجعیت رهبر معظم انقلاب اسلامی، با درج عبارت «هو ارجح و اصلح»، ایشان را ارجح و اصلح دانست.