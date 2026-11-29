جوان آنلاین: از بریکینگ نیوز، ارتش رژیم صهیونیستی روز یکشنبه اعلام کرد که برای نخستین بار، قابلیت‌های هوش مصنوعی در رزمایش نظامی مشترک سایبری موسوم به «گنبد سایبری» (CyberDome) با آمریکا به کار گرفته شده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل که در تلگرام منتشر شد، بیش از ۱۰۰ متخصص سایبری از یگان‌های نظامی دو طرف در این رزمایش شرکت کردند. این تمرین نظامی در یک مرکز تخصصی سایبری در آمریکا برگزار شد.

رئیس بخش مشترک دفاع سایبری ارتش اسرائیل، استفاده از هوش مصنوعی در آموزش‌های دفاعی و تهاجمی را گامی مهم در مسیر توسعه نوآوری‌های فناورانه و انطباق توانمندی‌های دفاعی با چالش‌های آینده توصیف کرد.

وی همچنین مدعی شد که طی سه سال گذشته، هزاران تلاش از سوی دشمنان برای ایجاد اختلال در فرایند‌های عملیاتی و سامانه‌های محرمانه و حیاتی ثبت شده که به گفته او، هیچ‌یک موفقیت‌آمیز نبوده است.

این مقام نظامی با اشاره به قابلیت‌های هوش مصنوعی در حوزه امنیت سایبری تاکید کرد که این فناوری می‌تواند شناسایی، تحلیل و پاسخ‌گویی به تهدیدات را با سرعت و دقت بیشتری امکان‌پذیر کند.