رئیس گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و عفونت‌های حاد تنفسی وزارت بهداشت، در واکنش به فوت دو کودک سیرجانی بر اثر ابتلا به آنفلوانزا، توضیحاتی داد.

جوان آنلاین: به نقل از وبدا، مهشید ناصحی، با اشاره به بررسی پرونده دو کودک فوت‌شده در سیرجان اظهار کرد: بررسی این موارد با در نظر گرفتن مجموعه اطلاعات بالینی، سوابق درمانی و سایر مستندات، توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشکده علوم پزشکی سیرجان در حال انجام است.

به گزارش مهر، وی افزود: و در حال حاضر نمی‌توان علت فوت این کودکان را به آنفلوانزا نسبت داد. بررسی‌های تکمیلی برای روشن شدن علت فوت و احتمال نقش عفونت‌های تنفسی همچنان ادامه دارد.

وضعیت شیوع آنفلوانزا در کشور

رئیس گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و عفونت‌های حاد تنفسی وزارت بهداشت با اشاره به آخرین وضعیت بیماری‌های تنفسی در کشور گفت: در حال حاضر حدود ۱۳ درصد مراجعان بستری و ۹.۸ درصد مراجعان سرپایی دارای علائم عفونت حاد تنفسی هستند. از میان افراد دارای علائم نیز حدود ۳۳ درصد به آنفلوانزا و ۱.۹ درصد به کووید۱۹ مبتلا بوده‌اند.

وی با بیان اینکه در مقایسه با هفته گذشته، میزان موارد مثبت کووید۱۹ اندکی کاهش یافته است، گفت: موارد مثبت آنفلوانزا کمی افزایش داشته است. موج آنفلوانزا حدود شش هفته است که در کشور آغاز شده و در هفته سی‌ویکم سال ۱۴۰۵ از آستانه هشدار بالا عبور کردیم.

به گفته ناصحی، بر اساس شاخص‌های پایش نظام مراقبت دیده‌وری، در حال حاضر ۲۸ استان از آستانه هشدار عبور کرده‌اند و دو استان نیز در نزدیکی آن قرار دارند. موج امسال حدود دو هفته زودتر از سال گذشته آغاز شده که با وجود گسترش بیماری در استان‌های مختلف، موج آنفلوانزا همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد و هنوز به اوج خود نرسیده‌ایم.

اهمیت واکسیناسیون گروه‌های پرخطر

وی درباره اثربخشی واکسن آنفلوانزا توضیح داد: ترکیب واکسن آنفلوانزا هر سال بر اساس اطلاعات حاصل از نظام‌های مراقبت ویروس‌های در گردش و پیش‌بینی سویه‌های غالب در فصل آینده در دنیا به‌روزرسانی می‌شود. با وجود اینکه میزان تطابق واکسن با ویروس‌های در گردش می‌تواند بر اثربخشی آن تأثیر بگذارد، واکسن همچنان نقش مهمی در پیشگیری از موارد شدید بیماری، بستری و مرگ‌ومیر دارد.

وی گروه‌های پرخطر را شامل کودکان زیر پنج سال، به‌ویژه کودکان زیر دو سال، سالمندان، مبتلایان به بیماری‌های مزمن قلبی، کلیوی، ریوی، کبدی و عصبی، افراد دارای نقص ایمنی، بیماران مبتلا به سرطان و دریافت‌کنندگان دارو‌های سرکوب‌کننده سیستم ایمنی و کورتون طولانی‌مدت و همچنین زنان باردار دانست.

رئیس گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و عفونت‌های حاد تنفسی وزارت بهداشت افزود: کارکنان نظام سلامت، به‌ویژه افرادی که در بیمارستان‌ها و بخش‌های پرخطر فعالیت می‌کنند، نیز از گروه‌هایی هستند که واکسیناسیون آنها اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه حدود ۱۴ روز پس از تزریق واکسن، ایمنی محافظتی در بدن ایجاد می‌شود، گفت: واکسن سه‌ظرفیتی آنفلوانزا سه سویه منتخب از ویروس آنفلوانزا را پوشش می‌دهد و حتی اگر فرد به یکی از سویه‌ها مبتلا شده باشد، دریافت واکسن می‌تواند در برابر سویه‌های دیگر نیز برای او محافظت ایجاد کند.

ناصحی با اشاره به میانگین اثربخشی حدود ۴۰ تا ۶۰ درصدی واکسن آنفلوانزا، تأکید کرد: اگرچه واکسن ممکن است به‌طور کامل از ابتلا به بیماری جلوگیری نکند، اما نقش مهمی در کاهش شدت بیماری، عوارض، بستری و مرگ‌ومیر دارد. بنابر این مادامی که فعالیت ویروس در کشور بالاست، دریافت واکسن معتبر آنفلوانزا بخصوص در گروه‌های پرخطر، سودمند است.

توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا و انتقال بیماری

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی در دوره شیوع بیماری گفت: افراد دارای علائم عفونت تنفسی باید تا حد امکان از حضور در محل کار، مدرسه و دانشگاه خودداری و استراحت کنند تا از انتقال بیماری به دیگران جلوگیری شود.

رئیس گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و عفونت‌های حاد تنفسی وزارت بهداشت، استفاده از ماسک در فضا‌های بسته و شلوغ، به‌ویژه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، به‌خصوص در بخش اورژانس و بخش‌های پرخطر مانند مراقبت‌های ویژه، پیوند و سرطان، وسایل حمل‌ونقل عمومی (بویژه مترو و اتوبوس) و مراکز تجمعی و اقامتی مانند خوابگاه‌ها و آسایشگاه‌ها را مورد توصیه دانست.

وی همچنین بر استفاده از ماسک در مدارس و محیط‌های آموزشی تأکید کرد و افزود: در طول فصل شیوع بیماری‌های تنفسی، دفعات باز گذاشتن پنجره‌ها در کلاس‌های درس باید افزایش یابد؛ به‌گونه‌ای که این کار حداقل در زنگ‌های تفریح و ترجیحاً در دفعات بیشتری در طول ساعات حضور دانش‌آموزان در کلاس انجام شود.

ناصحی بر رعایت بهداشت دست و پرهیز از لمس چشم، بینی و دهان با دست‌های آلوده تأکید کرد و ادامه داد: همچنین پوشاندن مناسب بدن کودکان در هوای سرد می‌تواند به کاهش نگرانی از ورود هوای سرد هنگام تهویه کلاس‌ها کمک کند.

وی درباره زمان بازگشت افراد مبتلا به فعالیت‌های روزمره نیز توصیه کرد: افراد باید تا سپری شدن دوره بیماری و دست‌کم ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از قطع تب، بدون استفاده از دارو‌های تب‌بر، از حضور در محیط‌های جمعی خودداری کنند.