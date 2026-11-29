دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، با اشاره به برگزاری هجدهمین اجلاس سران این سازمان در تهران، تأکید کرد: هر اقدامی که ثبات منطقه را برهم بزند، می‌تواند آثار منفی بر شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشور‌های منطقه داشته باشد.

جوان آنلاین: «اسد مجید خان» عصر روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه برگزاری روز ملی اکو در پاسخ به سوال ایسنا درباره اهداف و دستور کار هجدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که قرار است ۱۳ آذرماه (چهارم دسامبر) در تهران برگزار شود، اظهار کرد: این اجلاس پس از نشست وزیران امور خارجه کشور‌های عضو که به‌تازگی در اسلام‌آباد برگزار شد، تشکیل خواهد شد و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه سند چشم‌انداز جدید اکو را تأیید خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: این سند، اولویت‌های جدید سازمان را برای ۱۰ سال آینده ترسیم می‌کند و به‌عنوان یک سند پایه و اساسی، چارچوب دستورکار اکو را در شرایط جدید ژئوپلتیکی مشخص خواهد کرد.

دبیرکل اکو با اشاره به شرایط ویژه برگزاری این اجلاس گفت: نشست تهران از این جهت نیز اهمیت دارد که در پس‌زمینه شرایط ژئوپلتیک منطقه برگزار می‌شود و فرصت بسیار خوبی برای کشور‌های عضو فراهم می‌کند تا بار دیگر تعهد خود را به تشکیل منطقه‌ای منسجم‌تر و همبسته‌تر تجدید کنند.

اسد مجید خان با اشاره به تصمیم ایران برای میزبانی این اجلاس در شرایط کنونی تصریح کرد: اینکه ایران با وجود شرایط ویژه‌ای که با آن مواجه است، تصمیم گرفته این نشست را برگزار کند و از همه کشور‌های عضو برای حضور دعوت به عمل آورده، نشان‌دهنده علاقه این کشور به فعالیت در این حوزه و احیای تلاش‌ها و ابتکارات گذشته است.

وی با بیان اینکه اکو برای کشور‌های عضو و شخص او اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: مشتاق هستیم راهبرد‌ها و رهنمود‌های سران کشور‌های منطقه را بشنویم تا مشخص شود چگونه می‌توان در مسیر احیای منطقه‌گرایی گام برداشت و سازمانی مؤثرتر ایجاد کرد.

دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی همچنین سال ۲۰۲۶ را با وجود چالش‌های موجود، سالی پربار برای این سازمان توصیف کرد و گفت: در این سال توانستیم چارچوب‌های جدیدی برای همکاری میان کشور‌های عضو ترسیم کنیم.

وی از تدوین راهبرد حمل‌ونقل پایدار و چارچوب همکاری در حوزه بلایای طبیعی به‌عنوان نمونه‌هایی از این اقدامات نام برد و افزود: در اجلاس تهران این فرصت را خواهیم داشت که گزارش اقدامات انجام‌شده را به سران کشور‌های عضو ارائه کنیم و از آنها برای تعیین گام‌های بعدی رهنمود بگیریم.

اسد مجید خان ابراز امیدواری کرد که اجلاس تهران با بالاترین سطح مشارکت کشور‌های عضو برگزار شود و تأکید کرد که حضور گسترده رهبران منطقه، نمادی از تعهد آنها به ادامه همکاری‌ها و انجام اقدامات بیشتر در آینده خواهد بود.

نگرانی عمیق اکو از تجاوز نظامی علیه ایران

دبیرکل اکو در پاسخ به پرسشی درباره واکنش این سازمان به حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اظهار کرد: پاکستان به‌عنوان کشور متبوع من و همچنین سازمان اکو، تجاوز نظامی علیه کشور میزبان این اجلاس را موجب نگرانی عمیق می‌داند.

وی تأکید کرد: همکاری‌ها و مبادلات اقتصادی با ثبات منطقه‌ای ارتباط مستقیم دارند و هرگونه اقدامی که ثبات را برهم بزند، می‌تواند تأثیر منفی بر شکوفایی و پیشرفت اقتصادی داشته باشد.

افزایش تجارت درون‌منطقه‌ای به ۳۰ درصد

اسد مجید خان در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، درباره چشم‌انداز جدید ۱۰ ساله اکو و تأثیر آن بر افزایش مبادلات تجاری میان کشور‌های عضو گفت: در سال ۲۰۲۶ توانستیم به اجماع منطقه‌ای درباره احیا و بازنگری چارچوب تجارت دست پیدا کنیم و قرار است در اجلاس تهران تأیید سران کشور‌های عضو را برای تحقق چارچوب تجاری جدید و ادامه این مسیر دریافت کنیم.

وی با اشاره به روند مبادلات تجاری در منطقه اظهار کرد: میانگین تجارت درون‌منطقه‌ای اکو در سال‌های گذشته بین ۶ تا ۸ درصد بود، اما این رقم در سال گذشته به ۳۰ درصد افزایش یافت.

دبیرکل اکو یادآور شد: در هفدهمین اجلاس سران این سازمان که در باکو برگزار شد، رهبران کشور‌های عضو تمایل خود را برای دو برابر کردن تجارت میان اعضا اعلام کردند و ما با جدیت در تلاش هستیم این هدف را محقق کنیم. هم‌چنین کمیته هماهنگی تجارت اکو به‌صورت ماهانه تشکیل جلسه می‌دهد و مذاکرات میان کشور‌ها برای دستیابی به یک اتحاد تجاری ادامه دارد؛ زیرا از نظر ما تجارت و اتحاد تجاری، هسته اصلی فعالیت‌های این سازمان را تشکیل می‌دهد.

اسد مجید خان با تأکید بر اینکه افزایش چشمگیر مبادلات تجاری در دستور کار اکو قرار دارد، گفت: تلاش می‌کنیم طی سال‌های آینده و در نهایت در افق ۱۰ ساله، حجم تجارت میان کشور‌های عضو را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم.

حرکت آزاد کالا، مسافر و سرمایه؛ اولویت اصلی اکو

دبیرکل اکو در تشریح اهداف اصلی چشم‌انداز جدید این سازمان اظهار کرد: هدف اصلی ما ایجاد منطقه‌ای است که در آن حرکت کالا، مسافر و سرمایه بدون وقفه انجام شود. تحقق اتحاد و انسجام تجاری و همچنین تقویت اتصال حمل‌ونقلی، دو هدف بسیار مهم ما هستند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره موانع موجود بر سر راه تجارت و حمل‌ونقل میان کشور‌های عضو و احتمال طرح فشار‌های بین‌المللی در اجلاس سران تهران گفت: بدون رفع موانع تجاری و مشکلات موجود در حوزه حمل‌ونقل، نمی‌توانیم به اهداف خود دست پیدا کنیم.

اسد مجید خان افزود: برای تحقق این اهداف باید رویه‌های گمرکی میان کشور‌های عضو یکپارچه و هماهنگ شود. دیجیتالی‌سازی فرایند‌ها و سایر مسائل مرتبط نیز از جمله موضوعاتی است که قطعاً درباره آنها گفت‌و‌گو خواهد شد.