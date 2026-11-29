جوان آنلاین: قاسم العبودی مشاور امنیت ملی عراق که برای رایزنی با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، به تهران سفر کرده است، پیش از ظهر امروز یکشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

مشاور امنیت ملی عراق در این دیدار با اشاره به روابط بسیار خوب و ریشه‌دار میان دو کشور همسایه و مسلمان، بر عزم عراق برای تقویت روابط و حسن همجواری بین دو کشور تاکید کرد. مشاور امنیت ملی عراق ضمن تبیین تدابیر اتخاذ شده از سوی این کشور برای صیانت از امنیت در سراسر مرز‌های مشترک تصریح کرد که دولت عراق و اقلیم کردستان اهتمام ویژه‌ای نسبت به امنیت مشترک و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده عناصر مخرب از قلمرو عراق برای اقدام ایذائی و تروریستی علیه همسایگان دارند. وی خاطر نشان کرد که این تدابیر نه تنها بر مبنای تعهد اخلاقی و حسن همجواری است، بلکه مبتنی بر تکلیف حقوقی بین‌المللی عراق برای ممانعت از سوء استفاده طرف‌های ثالث از خاک عراق برای هرگونه تحرک غیرقانونی و ضد امنیتی علیه ایران می‌باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با ابراز خشنودی از روابط حسنه ایران-عراق در همه عرصه‌های مورد علاقه طرفین، حفظ امنیت در مرز‌های دوکشور را یک عامل اساسی پیوند دهنده دو ملت دانست و بر اهمیت تداوم رایزنی‌های نزدیک بین مراجع ذیصلاح دو کشور برای خنثی‌سازی شرارت‌ها و عوامل ناامن‌ساز تاکید کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به سابقه سوء‍استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی و عوامل و مزدوران آنها از خاک و فضای کشور‌های منطقه، از جمله عراق، برای تدارک و اجرای تجاوزات نظامی و عملیات‌های غیرقانونی علیه ایران، تصریح کرد: همانطور که شما به درستی اشاره کردید، ممانعت از سوءاستفاده طرف‌های ثالث و عناصر تروریستی از قلمرو یک کشور برای تعرض و تجاوز علیه یک کشور دیگر، یک تکلیف حقوقی-بین‌المللی و انتظاری است که یک کشور همسایه دوست از کشور همسایه و دوست دارد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با بیان اهمیت روابط تجاری و مراودات مرزی میان ایران-عراق به‌عنوان یکی از مظاهر ارتباطات دیرپا و ممتاز بین دو کشور، خاطر نشان کرد: وظیفه مشترک ایران و عراق این است که با در نظر داشتن سابقه روابط دو کشور و فراز و فرود‌های حوادث در سطح منطقه در یک قرن اخیر، به هیچ عنوان اجازه ندهند مطامع و شرارت‌های طرف‌های ثالث که هیچ ارزش و اهمیتی برای دوستی ملت‌های منطقه قائل نیستند، موجب هرگونه کدورت ذهن بین ملت‌های ایران و عراق شود.

در این دیدار طرفین درباره اهمیت هماهنگی لازم بین ایران و عراق برای رفع موانع مرزی یا تسریع و تسهیل به روزرسانی‌ها و تنظیمات فنی به منظور ممانعت از اخلال در فعالیت گذرگاه‌های مرزی یا مراودات میان دو کشور رایزنی کردند.