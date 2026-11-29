جنبش جهاد اسلامی فلسطین در سالروز اعلام طرح تقسیم و تجزیه فلسطین، با تأکید بر وحدت سرزمینی و جغرافیایی این کشور از بحر تا نهر، خواستار گسترش همبستگی جهانی با ملت فلسطین و تحریم و منزوی‌سازی رژیم صهیونیستی شد.

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، جنبش جهاد اسلامی فلسطین روز یکشنبه در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز طرح تقسیم و تجزیه فلسطین اعلام کرد: فلسطین از دریا تا رود اردن، سرزمینی یکپارچه است و حتی در اوج طغیان و جنایت‌های رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و قدرت‌های شرارت‌طلب جهان، حقیقت تاریخی و حقوق ملت فلسطین از بین نخواهد رفت.

به گزارش ایرنا، این جنبش تأکید کرد حق فلسطینیان نه قابل محو شدن است و نه می‌توان آن را تقسیم یا تجزیه کرد.

جهاد اسلامی همچنین بر ضرورت همبستگی بین‌المللی با ملت فلسطین و حمایت از حقوق آن تأکید کرد و افزود این مسوولیت در درجه نخست بر عهده ملت‌های عربی و اسلامی و سپس همه آزادگان جهان است.

در این بیانیه با اشاره به تداوم حملات و جنایت‌ها علیه فلسطینیان آمده است مردم غزه همچنان با نسل‌کشی مواجه هستند و ساکنان کرانه باختری و قدس اشغالی نیز از تروریسم و اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی رنج می‌برند. همچنین فلسطینیان ساکن مناطق نقب، مثلث و جلیل و شهر‌های فلسطینی داخل اراضی اشغالی با سیاست‌های نژادپرستانه و فاشیستی مواجه هستند.

جنبش جهاد اسلامی در ادامه از ملت‌ها، جریان‌ها، شخصیت‌ها و گروه‌هایی که در حمایت از حقوق فلسطینیان موضع‌گیری می‌کنند، قدردانی کرد و این مواضع را عاملی برای افشای روایت صهیونیستی و آشکار شدن ماهیت رژیم اشغالگر و جنایت‌های ارتش آن دانست.

این جنبش در پایان خواستار تداوم و گسترش جنبش جهانی حمایت از فلسطین شد و تأکید کرد همبستگی با ملت فلسطین باید به اقدامی مستمر در تمامی عرصه‌ها و محافل بین‌المللی تبدیل شود و تحریم رژیم صهیونیستی، منزوی‌سازی آن و محاکمه سرانش در دستور کار قرار گیرد.