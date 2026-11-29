آمریکا با استفاده از هواپیما‌های جدید E-۱۳۰J و انتقال بخشی از ماموریت‌های فرماندهی هسته‌ای هوابرد، درصدد نوسازی سامانه ارتباطی و کنترل تسلیحات هسته‌ای خود است.

جوان آنلاین: از نشنال اینترست، نیروی هوایی آمریکا سال گذشته روند بازپس‌گیری ماموریت پست فرماندهی هوابرد موسوم به «لوکینگ گلس» را از نیروی دریایی آغاز کرد؛ ماموریتی که در سال ۱۹۹۸ به نیروی دریایی واگذار شده بود.

به گزارش ایرنا، این ماموریت امکان فرماندهی، کنترل و ارتباطات هسته‌ای از طریق هوا (NC۳) را فراهم می‌کند تا در صورت نابودی مراکز فرماندهی زمینی، هدایت موشک‌های بالستیک قاره‌پیما همچنان امکان‌پذیر باشد.

در چارچوب این تغییرات، نیروی هوایی آمریکا بر نوسازی هواپیما‌های فرماندهی و کنترل هسته‌ای تمرکز خواهد کرد و نیروی دریایی نیز ماموریت ارتباطی با زیردریایی‌ها در قالب برنامه «تاکامو» (TACAMO) را دنبال می‌کند.

قرار است هواپیما‌های E-۱۳۰J جایگزین بخشی از ظرفیت‌های پیشین شوند تا ارتباط فرماندهان نظامی با نسل جدید تجهیزات هسته‌ای آمریکا، از جمله زیردریایی‌های حامل موشک بالستیک کلاس کلمبیا، موشک‌های قاره‌پیمای زمینی سنتینل و ناوگان بمب‌افکن‌های هسته‌ای این کشور تضمین شود.

ماموریت تاکامو پیشینه‌ای طولانی دارد. هواپیمای E-۶B مرکوری که بر پایه بدنه بوئینگ ۷۰۷ ساخته شده، در اکتبر ۱۹۹۸ وارد خدمت عملیاتی شد و علاوه بر ماموریت‌های ارتباطی، قابلیت پست فرماندهی راهبردی هوابرد لوکینگ گلس را نیز بر عهده گرفت. در مجموع، ۱۶ فروند از این هواپیما‌ها به استاندارد E-۶B ارتقا یافتند و روند به‌روزرسانی آنها در سال ۲۰۰۳ تکمیل شد.

هواپیمای C-۱۳۰J-۳۰ Phoenix II نیز از جمله گزینه‌های مورد استفاده در این برنامه است. این هواپیما با چهار موتور توربوپراپ رولزرویس، حداکثر سرعت ۶۷۱ کیلومتر بر ساعت و ظرفیت حمل محموله حدود ۱۹ تن، برای جابه‌جایی تجهیزات الکترونیکی حساس و سامانه‌های ارتباطی طراحی شده است.

فعالیت‌های مرتبط با این برنامه در مراکزی در ایالت‌های ایندیانا، آریزونا، کالیفرنیا و تگزاس انجام می‌شود و تکمیل قرارداد آن برای ژانویه ۲۰۳۰ در نظر گرفته شده است.