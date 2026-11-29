روزنامه فیگارو ضمن انتشار گزارشی درباره مذاکرات محرمانه میان فرانسه و طالبان، نوشت که پاریس عادی‌سازی روابط را با محوریت توافقی در ازای بازگرداندن شهروندان افغان به کشورشان بررسی می‌کند.

جوان آنلاین: روزنامه فیگارو در گزارشی، ماه‌ها مذاکرات محرمانه را رصد کرده که ممکن است به جایگزینی کادر دیپلماتیک سفارت افغانستان با نمایندگان اعزامی از سوی طالبان منجر شود؛ توافقی که در ازای بازگرداندن شهروندان افغان صورت می‌گیرد؛ کشوری که تحت حکومت طالبان هیچ کشور غربی آن را به‌طور رسمی به رسمیت نمی‌شناسد.

فیگارو افزود: این روایت، ماجرای مذاکرات محرمانه‌ای است که در «مناطق خاکستری» حقوق بین‌الملل جریان داشته است.

در اوایل ماه نوامبر، ابتدا نشریه لو کانار آنشِنه و سپس روزنامه‌های فیگارو و لوموند فاش کردند که پاریس به توافقی با طالبان نزدیک شده است. بر اساس این توافق، در ازای پذیرش نمایندگان طالبان که قرار است به سفارت افغانستان در پاریس راه یابند، حکومت طالبان موافقت خواهد کرد افغان‌هایی را که پاریس قصد اخراج آنها را دارد، در افغانستان بپذیرد.

روزنامه فیگارو ریشه‌های این معامله دیپلماتیک با حکومتی را دنبال کرده که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد و نه فرانسه و نه هیچ کشور اروپایی دیگری آن را به رسمیت نمی‌شناسند.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، برخی نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان از همسویی با طالبان خودداری کرده‌اند. این نمایندگی‌ها هیچ بودجه‌ای از کابل دریافت نمی‌کنند و تمامی ارتباطات خود را با وزارتخانه‌های افغانستان قطع کرده‌اند.

با این حال، آنها همچنان بخشی از فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند. سفارت افغانستان در پاریس با وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه فرانسه همکاری می‌کند از جمله از طریق صدور برگه‌های عبور کنسولی برای تسهیل بازگرداندن افغان‌هایی که به‌طور غیرقانونی در فرانسه اقامت دارند.