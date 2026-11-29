جوان آنلاین: به گزارش روز یکشنبه به نقل از پایگاه «العهد»، دفتر اطلاع‌رسانی اسرای فلسطین اعلام کرد که حدود ۹۴۰۰ اسیر مرد و زن فلسطینی در زندان‌های رژیم اشغالگر در معرض شکنجه، گرسنگی، سرکوب و بی‌توجهی به درمان بیماری آنها قرار دارند.

در این گزارش آمده است که رژیم اشغالگر از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ فلسطینی را بازداشت کرده‌اند و همچنان بیش از ۳۱۰۰ فلسطینی در بازداشت اداری (بدون اتهام و محاکمه) در زندان‌های این رژیم بسر می‌برند.

بر پایه این گزارش، تعداد شهدای اسیر با هویت مشخص به ۳۲۹ نفر رسیده که ۹۲ نفر از آنها در جریان جنگ نسل‌کُشی علیه نوار غزه به شهادت رسیده‌اند.

دفتر اطلاع‌رسانی اسرای فلسطین از سازمان ملل، کمیته جهانی صلیب سرخ و نهاد‌های حقوقی خواست تا دست به اقدام فوری زده و زندان‌های رژیم صهیونیستی را به روی نظارت بین‌المللی باز کنند و برای توقف شکنجه، گرسنه‌سازی، بازداشت اداری و مؤاخذه عاملان این جنایت‌ها اقدام کنند.

امروز یکشنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶، مصادف با «روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین» است؛ مناسبتی که هر ساله توسط سازمان ملل متحد برگزار می‌شود و با تاریخی هم‌زمان است که در آن، مجمع عمومی قطعنامه ۱۸۱ را تصویب کرد. در سال ۲۰۱۵ نیز، به دنبال تصویب قطعنامه‌ای در مجمع عمومی که برافراشتن پرچم کشور‌های ناظر غیرعضو - از جمله «دولت فلسطین» - را در اماکن سازمان ملل مجاز می‌شمرد، پرچم فلسطین در مقر سازمان ملل متحد و دفاتر آن در سراسر جهان به اهتزاز درآمد.

روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین در سطح جهان اسلام و جامعه جهانی فرصتی به شمار می‌رود که بار دیگر نگاه‌ها به سمت فلسطین معطوف شود و اوضاع فلسطینیان در سایه تداوم اشغالگری و جنگ افروزی صهیونیست‌ها بویژه در نوار غزه و کرانه باختری بازگو شده و بر لزوم اقدام جهانی برای توقف این وضعیت و اعطای حقوق ملت فلسطین به آنها و پاسخگو کردن سران جنایتکار رژیم اسرائیل تاکید شود.

کمیته‌های مقاومت فلسطین: قطعنامه تقسیم فلسطین لکه ننگی بر پیشانی قدرت‌های استعماری است

کمیته‌های مقاومت فلسطین همزمان با سالروز تصویب قطعنامه ۱۸۱ موسوم به طرح تقسیم فلسطین و روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین در بیانیه‌ای تأکید کرد: فلسطین از دریا تا رود، دشت‌ها، کوه‌ها، شهرها، روستا‌ها و اماکن مقدس آن همگی یک سرزمین کاملا عربی است و هیچ استعمار یا قدرت ظالمی حق تصرف حتی یک وجب از آن یا تعیین سرنوشت ملت آن را ندارد.

در این بیانیه آمده است: قطعنامه تقسیم فلسطین لکه ننگی بر پیشانی قدرت‌های استعمارگر غربی باقی خواهد ماند که علیه مردم و سرزمین ما توطئه کردند، اما این قطعنامه‌های باطل هرگز هیچ مشروعیتی به دشمن صهیونیستی اعطا نخواهد کرد هر چند که زمان زیادی سپری شود و قربانیان زیادی در این مسیر تقدیم شود.

در بیانیه مذکور همچنین با اشاره به روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین از ملت‌های عربی، اسلامی و آزادگان جهان و وجدان‌های بیدار خواسته شده است تا دست به حرکت‌های مردمی جهانی گسترده زده و در پایتخت‌ها و میادین راهپیمایی‌های همبستگی‌آمیز برگزار و فعالیت‌هایی برای یاری و همبستگی مردم فلسطین، شکست سکوت و همدستی بین‌المللی و مقابله با جنایت‌های دشمن صهیونیستی و طرح‌های استعماری آن برگزار کنند.