افراد مسلح با ربودن دو خودروی حامل معدنچیان در منطقه کوهلو در ایالت بلوچستان پاکستان، دست‌کم ۱۱ کارگر را به قتل رساندند.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، پلیس و رسانه‌های محلی پاکستان اعلام کردند افراد مسلح روز یکشنبه در منطقه دورافتاده کوهلو در ایالت بلوچستان، در جنوب‌غرب این کشور، دست‌کم ۱۱ معدنچی را کشتند.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش شبکه جئو نیوز به نقل از پلیس محلی، مهاجمان ابتدا دو خودروی حامل معدنچیان را ربودند و سپس سرنشینان آنها را به گلوله بستند.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما نیرو‌های امنیتی به جدایی‌طلبان مظنون هستند؛ گروه‌هایی که پیش‌تر نیرو‌های امنیتی و کارگران متعلق به دیگر ایالت‌های پاکستان را هدف قرار داده‌اند.

ایالت بلوچستان که از منابع معدنی غنی برخوردار است مدت‌هاست با ناامنی و خشونت روبه‌روست.