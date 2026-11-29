دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، در سیزدهمین نشست بین‌منطقه‌ای کمیسیون‌های ملی یونسکو در آنکارا، ضمن تشریح دستاورد‌های دو سال اخیر این کمیسیون در حوزه‌های آموزش، علم، فرهنگ و توسعه پایدار، با اشاره به چالش‌ها و تنش‌های فزاینده در جهان امروز بر اهمیت مأموریت بنیادین یونسکو در تحکیم صلح، تقویت همکاری‌های بین‌المللی، گسترش گفت‌و‌گو‌های بین‌فرهنگی و ایجاد درک متقابل میان ملت‌ها تأکید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از وزارت علوم، سیزدهمین نشست بین‌منطقه‌ای کمیسیون‌های ملی یونسکو، به میزبانی کمیسیون ملی یونسکو در ترکیه و با حضور دبیران‌کل و نمایندگان کمیسیون‌های ملی کشور‌های عضو و مقامات ارشد یونسکو در آنکارا برگزار شد.

به گزارش ایسنا، این نشست با هدف تقویت نقش کمیسیون‌های ملی در چارچوب اصلاحات یونسکو ۸۰ (UNESCO۸۰)، مشارکت در شکل‌دهی به برنامه و بودجه آتی سازمان و تبدیل اولویت‌های منطقه‌ای به همکاری‌های عملی برگزار شد.

در این رویداد، حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران به عنوان یکی از پنج کمیسیون ملی منتخب، در بخش ارائه تجربه‌ها و دستاورد‌ها سخنرانی کرد و مهم‌ترین اقدامات کمیسیون در دو سال اخیر را تشریح کرد.

نقش یونسکو در تحکیم صلح جهانی و تقویت تفاهم میان ملت‌ها

فرطوسی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به چالش‌ها و تنش‌های فزاینده در جهان امروز، بر اهمیت مأموریت بنیادین یونسکو در برقراری و تحکیم صلح تأکید کرد. وی نقش این سازمان را در تقویت همکاری‌های بین‌المللی، گسترش گفت‌و‌گو‌های بین‌فرهنگی و ایجاد درک متقابل میان ملت‌ها حائز اهمیت دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و آموزشی یونسکو برای نزدیک‌تر کردن ملت‌ها، تقویت همبستگی جهانی و فراهم آوردن زمینه‌های تحقق صلح پایدار تأکید کرد.

توسعه برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی اجتماعی

وی با اشاره به برنامه‌های کمیسیون در حوزه آموزش، از اجرای طرح توانمندسازی معلمان با تمرکز بر آموزش زنان افغانستان و همچنین همکاری‌های مشترک با یونسکو، یونیسف و ژاپن در زمینه توانمندسازی آموزشی یاد کرد.

فرطوسی همچنین همکاری یونسکو، شبکه بین‌المللی آموزش فنی و حرفه‌ای یونسکو (UNEVOC) و آژانس همکاری بین‌المللی کره (KOICA) در زمینه مهارت‌آموزی جوانان و تحول دیجیتال را از دیگر تجربه‌های کمیسیون برشمرد و به برنامه روایت تجربه‌های زیسته زنان ورزشکار دارای معلولیت و کارگاه‌های جامعه‌محور توسعه پایدار در جزایر جنوب کشور با محوریت گردشگری پایدار و سواد اقیانوسی اشاره کرد.

افزایش کرسی‌های یونسکو و تقویت شبکه مراکز نوع ۲

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، تقویت شبکه کرسی‌های یونسکو را از دیگر اولویت‌های کمیسیون دانست و اعلام کرد که تعداد این کرسی‌ها طی دو سال اخیر از ۱۸ به ۲۲ افزایش یافته است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت هفت مرکز نوع ۲ در حوزه علوم و یک مرکز در حوزه فرهنگ و میراث فرهنگی ناملموس در ایران، بر ضرورت تقویت همکاری و هم‌افزایی میان این مراکز تأکید کرد.

تأکید بر ظرفیت چندرشته‌ای یونسکو برای همکاری‌های منطقه‌ای

فرطوسی در نشست تخصصی منطقه آسیا و اقیانوسیه نیز با تأکید بر ظرفیت چندرشته‌ای یونسکو، توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های آموزش، علم، فرهنگ، هوش مصنوعی، حفاظت از اقلیم و میراث فرهنگی و مشارکت جوانان و زنان را ضروری دانست.

در این نشست، موضوعاتی همچون برنامه مشارکت یونسکو (Participation Programme)، تقویت همکاری میان کمیسیون‌های ملی و دفاتر یونسکو، تأمین منابع و توسعه همکاری‌های مشترک نیز بررسی شد.

در ادامه، آنا پایولینی، رئیس دفتر یونسکو در تهران و مدیر هماهنگی دفاتر میدانی در دفتر مرکزی یونسکو، بر اهمیت تقویت همکاری با کمیسیون‌های ملی تأکید کرد و از نمایندگان این کمیسیون‌ها برای مشارکت در برنامه مربی‌گری یونسکو (Mentorship Program) دعوت به عمل آورد.

همچنین در جمع‌بندی نشست منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه، پیشنهاد‌های ایران در زمینه تربیت معلم، ارتقای مهارت‌های جوانان، مشارکت افراد دارای معلولیت، سواد اقیانوسی و پاسداشت میراث فرهنگی ناملموس مورد اشاره قرار گرفت.

دیدار با مدیرکل یونسکو و معرفی دستاورد‌های کمیسیون ملی ایران

دیدار و گفت‌و‌گو با پروفسور خالد العنانی، مدیرکل یونسکو، و شرکت در نشست گروه کشور‌های عربی از دیگر برنامه‌های فرطوسی در حاشیه این اجلاس بود.

در جریان این رویداد، دستاورد‌های کمیسیون ملی یونسکو در ایران در قالب نمایشگاه دیجیتال معرفی شد و کتابچه عملکرد دو سال اخیر کمیسیون نیز در اختیار حاضران قرار گرفت.

سیزدهمین نشست بین‌منطقه‌ای کمیسیون‌های ملی یونسکو پس از دو روز تبادل تجربه و بررسی راهکار‌های توسعه همکاری‌های مشترک، با تصویب بیانیه آنکارا (Ankara Outcome Statement) به کار خود پایان داد. این بیانیه بر تقویت نقش کمیسیون‌های ملی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و حرکت از تبادل تجربه به سوی اجرای برنامه‌های عملی تأکید دارد.