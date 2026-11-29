جوان آنلاین: تیم فوتبال سپاهان که در هفته چهاردهم لیگ برتر موفق شد نساجی را با نتیجه پرگل ۵ بر یک شکست دهد، حالا خود را برای دیدار حساس مقابل پرسپولیس در هفته پانزدهم این رقابت‌ها آماده می‌کند. مسابقه‌ای که می‌تواند تأثیر مهمی بر وضعیت صدر جدول داشته باشد.

تمرینات سپاهان در اصفهان دنبال می‌شود و اعضای این تیم قرار است روز پنجشنبه برای برگزاری دیدار مقابل پرسپولیس راهی تهران شوند. سپاهان با ۳۰ امتیاز و پرسپولیس با ۲۷ امتیاز به ترتیب در رتبه‌های اول و دوم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارند و کسب سه امتیاز این مسابقه برای هر دو تیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.