کنراد لایمر به فهرست طویل مصدومان بایرن‌مونیخ اضافه شد تا اوضاع برای موفق‌ترین تیم آلمان سخت‌تر از قبل شود.

جوان آنلاین: بایرن مونیخ رسما اعلام کرد که کنراد لایمر مدافع اتریشی این تیم، در جریان تساوی مقابل هامبورگ در هفته یازدهم بوندسلیگا دچار پارگی تاندون مچ پای راست شده و نیاز به جراحی دارد و به این ترتیب برای مدت نامعلومی از میادین دور خواهد بود.

این بازیکن اتریشی در شرایطی در دیدار با هامبورگ مصدوم‌شد که تیمش اوضاع بسیار دشواری را بعد از مصدومیت چند ستاره خود و نتایج ضعیف بازی‌های قبل سپری می‌کند. او در دقیقه ۵۲ دیدار با هامبورگ وارد زمین شد و در دقیقه ۸۷ به دلیل مصدومیت مجبور به ترک بازی شد.

لایمر در فصل جاری در ۱۶ مسابقه در تمام رقابت‌ها شرکت کرده و دو گل زده و دو پاس گل داده است.

قرارداد فعلی این بازیکن با باشگاه تا تابستان ۲۰۲۹ اعتبار دارد. بر اساس گزارش ترنسفرمارکت، ارزش او ۳۲ میلیون یورو برآورد شده است.

فهرست مصدومان فعلی بایرن مونیخ

هری کین: پارگی رباط مچ پای چپ (چند ماه دور از میادین)

مانوئل نویر: مصدومیت پا

میشل اولیسه: کوفتگی پا

جمال موسیالا: کشیدگی عضله ران و مشکلات مربوط به سلامتی (دور از میادین تا اطلاع ثانوی)

سرژ گنبری: مصدومیت عضله همسترینگ

اسماعیل صیباری: پارگی رباط مچ پا (تحت عمل جراحی)

آلفونسو دیویس: پارگی عضله همسترینگ

کنراد لایمر: پارگی تاندون مچ پا (نیازمند عمل جراحی و دوری چندماهه)

علاوه بر این، یوزوآ کیمیش نیز به دلیل دریافت کارت قرمز در بازی مقابل هامبورگ، برای بازی بعدی در لیگ محروم است.

بایرن مونیخ سه‌شنبه در یک هشتم نهایی جام حذفی آلمان باید با لشگری از مصدوم به مصاف هرتابرلین برود و بعد از آن در لیگ میزبان پادربورن خواهد بود.