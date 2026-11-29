جوان آنلاین: دیدهبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که یک گشتی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه به روستای بئر عجم در حومه جنوبی استان قنیطره در جنوب سوریه پیشروی کرده و چندین منزل مسکونی را مورد تفتیش قرار دادند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه افزود که این اقدام رژیم صهیونیستی در ادامه پیشرویها و تحرکات نظامی در مناطق مختلف حومه قنیطره است و تکرار این تجاوزها موجب نگرانی ساکنان منطقه شده است.
این نهاد همچنین گزارش داد نظامیان رژیم صهیونیستی در این یورش یک منزل مسکونی و کانال آب واقع در غرب روستای العشه در حومه جنوبی قنیطره را تخریب کردند؛ اقدامی که در چارچوب تجاوزهای مستمر این رژیم به مناطق جنوبی سوریه صورت گرفته است.