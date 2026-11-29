شورای سیاست‌گذاری سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، شعار «ای ایران بخوان» را به عنوان شعار محوری این دوره انتخاب کرد.

جوان آنلاین: شورای سیاست‌گذاری سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، شعار «ای ایران بخوان» را به عنوان شعار محوری این دوره انتخاب کرد.

شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ظهر امروز (یکشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۵)، با حضور محسن جوادی، معاون امور فرهنگی و رئیس سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، ابراهیم حیدری، قائم‌مقام و سخنگوی نمایشگاه کتاب و سایر اعضای شورا برگزار شد.

در این نشست که با هدف تصمیم‌گیری درباره ارکان اجرایی و راهبردی رویداد تشکیل شد، دو محور اصلی شامل محل برگزاری نمایشگاه و انتخاب شعار این دوره در دستور کار قرار گرفت و پس از تبادل نظر میان اعضا، تصمیمات نهایی اتخاذ شد؛ بر این اساس مصلی امام خمینی (ره) به‌عنوان محل برگزاری دوره سی‌وهفتم انتخاب و معرفی شد.

همچنین در جریان این نشست، از میان شعار‌های پیشنهادی مطرح‌شده، شعار «ای ایران بخوان» با کسب بیشترین آرا به عنوان شعار رسمی این دوره برگزیده شد.

انتخاب این شعار بازتاب‌دهنده پیوند عمیق میان هویت ملی و فرهنگ مطالعه است؛ شعاری که اهالی فرهنگ را به خواندن برای اعتلای ایران عزیز دعوت می‌کند و تجلی‌بخش رسالت کتاب در تقویت همبستگی و خرد جمعی است.

جزئیات بیشتر پیرامون ابعاد اجرایی، زمان‌بندی و تعداد ثبت‌نام ناشران متعاقبا از سوی ستاد خبری نمایشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ۲ دی‌ماه ۱۴۰۵ با شعار «ای ایران بخوان» در مصلی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.