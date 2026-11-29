وزیر امور خارجه مصر با اشاره به اینکه تأمین امنیت دریای سرخ مسئولیت کشور‌های ساحلی آن است، بر مخالفت قاهره با هر گونه نظامی‌سازی این دریا تأکید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه العربیه، «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر بر مخالفت کشورش با نظامی‌سازی دریای سرخ تأکید کرد و گفت که تأمین امنیت دریای سرخ مسئولیتی بر عهده کشور‌های ساحلی آن است.

به گزارش ایرنا، عبدالعاطی همچنین بر مخالفت قاهره با اقدامات یکجانبه اتیوپی در حوزه رود نیل تأکید کرد و آن را نقض قوانین بین‌المللی دانست.

وی افزود: تدابیری برای حمایت از حقوق آبی ملتمان اتخاذ خواهیم کرد و ممکن نیست که به اظهارات شفاهی اکتفا کرد حتی اگر این اظهارات مثبت باشد.

وی در خصوص اوضاع لیبی نیز تصریح کرد: روابط مصر با همه طرف‌های لیبیایی در شرق و غرب آن ممتاز است؛ اولویت با اتحاد نهاد‌های لیبی در سریع‌ترین زمان ممکن به منظور حفظ توانمندی‌ها و منابع مردم آن است.

در همین ارتباط، سه‌شنبه گذشته «کامل الطیب ادریس» نخست‌وزیر دولت انتقالی سودان در سفری به قاهره با مقامات مصر از جمله «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور و «مصطفی مدبولی» نخست‌وزیر این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در پایان این دیدار دو طرف مصری و سودانی بیانیه‌ای مشترک صادر و طی آن ضمن مخالفت کامل با هر گونه اقدام یکجانبه در حوزه نیل شرقی تأکید کردند که سد یکجانبه اتیوپی نقض قوانین بین‌المللی است که عواقب ناگواری دارد و تهدیدی مستمر علیه کشور‌های حاشیه رود نیل محسوب می‌شود.

دو طرف همچنین از اتیوپی خواستند تا سیاست‌های یکجانبه خود را تغییر داده و مطابق با قوانین بین‌المللی به ویژه اصول عدم آسیب‌رسانی، اطلاع‌رسانی قبلی، مشورت و توافق، همکاری‌ها را ازسر بگیرد.

در بیانیه مذکور همچنین بر ضرورت احترام به اصل آزادی دریانوردی در دریای سرخ تأکید و آمده است: حاکمیت بر دریای سرخ مطابق با قوانین بین‌المللی مسئولیت انحصاری کشور‌های ساحلی آن است و هر گونه اعمال نفوذ دیگر کشور‌ها در آن به بهای نقض حاکمیت کشور‌های ساحلی، وحدت، تمامیت ارضی و بنادر آن و نیز تلاش برای نظامی کردن دریای سرخ مردود است.