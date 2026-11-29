رسانه‌های محلی مالزی امروز (یکشنبه) گزارش دادند که نخست‌وزیر این کشور از نهاد‌های امنیتی خواسته است تا در برابر فعالیت‌های رو به گسترش موساد در منطقه، هوشیاری خود را افزایش دهند.

جوان آنلاین: انور ابراهیم نخست وزیر مالزی اعلام کرد که از شورای امنیت ملی خواسته شده است تا درباره این تحولات از جمله عملیات‌های ادعایی که با استفاده از پایگاه‌هایی در کشور‌های همسایه انجام می‌شوند، به افکار عمومی اطلاع‌رسانی کند.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فری مالزی تودی، نخست وزیر مالزی ادامه داد فعالیت‌های سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی طی سه تا چهار سال گذشته به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است؛ موضوعی که نیازمند توجه جدی به امنیت ملی است.

انور ابراهیم در ادامه افزود که این فعالیت‌ها همچنین شامل خرید زمین توسط طرف‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی در چندین نقطه از تایلند، از جمله پوکت، بانکوک و مناطق جنوبی این کشور می‌شود.

نخست وزیر مالزی خاطرنشان کرد: «من از شورای امنیت ملی مالزی خواسته‌ام تا به مردم اطلاع دهد که فعالیت‌های موساد از طریق پایگاه‌هایی در کشور‌های همسایه بسیار گسترده است. این فعالیت‌ها در سه تا چهار سال اخیر، سه یا چهار برابر شده‌اند.»

وی افزود که کوالالامپور باید روابط خوب خود را با کشور‌های همسایه حفظ کند تا بتوان از طریق همکاری موثر، به تهدیدات امنیتی منطقه‌ای رسیدگی کرد.

نخست وزیر مالزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش ادامه داد: «ما باید هوشیار باشیم. برای مقابله با این وضعیت، باید روابط خوبی با همسایگانمان داشته باشیم. همچنین، باید هوشیاری خود را حفظ کنیم و اطمینان حاصل کنیم که توانمندی‌هایمان مستحکم، کارآمد و قوی هستند.»