جوان آنلاین: به نقل از واس، دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی امروز با همکاری نمایندگی دائم فلسطین نزد این سازمان، روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین را در مقر خود در جده با حضور نمایندگان کشور‌های عضو و اعضای هیئت‌های دیپلماتیک و کنسولی گرامی داشت.

به گزارش مهر، در این مراسم، نمایشگاهی از تصاویر مقاومت و فداکاری‌های ملت فلسطین، رنج‌های انسانی ناشی از سیاست‌های اشغالگرانه، تجاوز و کوچ اجباری اسرائیل و هویت تاریخی و فرهنگی مقدسات اسلامی و مسیحی قدس شریف برپا شد.

اسماعیل ولد الشیخ احمد، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، ضمن قدردانی از کشور‌هایی که فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند، از دیگر کشور‌ها خواست با به رسمیت شناختن کشور فلسطین، از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و تشکیل کشور مستقل آن در مرز‌های ۴ ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شریف حمایت کنند.

وی بر ضرورت تامین حمایت بین‌المللی از ملت فلسطین، پایان دادن به مصونیت اسرائیل از مجازات، تکمیل اجرای طرح صلح غزه، برقراری اتش‌بس دائمی، گشایش گذرگاه‌ها برای ورود کمک‌های بشردوستانه و اغاز بازسازی غزه تاکید و هرگونه تلاش برای کوچ اجباری فلسطینیان را رد کرد.

دبیرکل سازمان همچنین ضمن تاکید بر حاکمیت ملت فلسطین بر قدس شریف و هشدار درباره تعرض‌های مکرر اسرائیل به مسجدالاقصی، خواستار تداوم حمایت سیاسی، مالی و حقوقی از اژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی «آنروا» و ازادسازی فوری درامد‌های مالیاتی فلسطین شد.

روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین هر سال در ۲۹ نوامبر، بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار می‌شود و فرصتی برای تاکید بر حمایت جهانی از حقوق مشروع ملت فلسطین است.