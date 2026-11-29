جوان آنلاین: تیم کن، سرمربی تیم ملی بسکتبال فیلیپین، پس از شکست ۸۵ بر ۷۲ مقابل ایران در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ اظهار کرد: از این شکست ناامید هستیم. هر دو تیم می‌دانستند این بازی چقدر اهمیت دارد. ایران عملکرد خوبی داشت، اما ما به اندازه کافی برای مقابله با شور و انرژی و بازی فیزیکی این تیم آماده نبودیم.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: ایران از ابتدای بازی با استفاده از قدرت فیزیکی خود اجازه نداد برنامه‌های ما شکل بگیرد و همین موضوع باعث شد اعتمادبه‌نفس و امیدمان را از دست بدهیم. در ادامه نیز نتوانستیم برنامه‌های خود را اجرا کنیم و به سمت بازی‌های انفرادی رفتیم که این مسئله ما را به دردسر انداخت. ایران با قدرت زیادی بازی کرد، در شوت‌زنی عملکرد خوبی داشت و در بخش دفاع نیز درخشان ظاهر شد.

تیم کن در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اهمیت این دیدار را با یک مسابقه فینال مقایسه کرد و گفت: این شکست برای ما بسیار سخت بود؛ همان‌طور که شکست ایران نیز می‌توانست اتفاق تلخی برای آنها باشد. این بازی مانند دیدار هفتم یک فینال بود و ما در آن شکست خوردیم. اکنون حتی اگر در دو بازی بعدی خود پیروز شویم، ممکن است باز هم نتوانیم به جام جهانی صعود کنیم.