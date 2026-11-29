جوان آنلاین: «الیاهو اوزان» خاخام صهیونیست که به دعوت مقامات جامعه یهودیان توانس وارد این کشور شده بود باعث ایجاد تنش‌های اجتماعی شد و مخالفان خواستار اخراج فوری او شدند.

به گزارش تسنیم، تشکل مردم نهاد «مبارزه با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی» تونس در واکنش به سفر این خاخام صهیونیست اعلام کرد: خاخام الیاهو اوزان یک صهیونیست است که تابعیت دوگانه اسرائیلی – فرانسوی دارد. او از مانی که در فرانسه بود، یهودیان را به سکونت در فلسطین اشغالی به شدت تشویق می‌کرد و خود در سال ۲۰۱۳ به آنجا رفت و تا هم اکنون در سرزمین‌های اشغالی سکونت دارد.

در بیانیه این تشکل مردم نهاد تونسی آمده است: منابع اطلاعاتی موجود نشان می‌دهد خاخام اوزان نقش پررنگی در حمایت مادی و معنوی از نظامیان رژیم صهیونیستی دارد. او سال‌هاست که در این زمینه فعال است و بازدید‌هایی از پایگاه‌های ارتش صهیونیستی در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه داشته و حتی در جریان نسل کشی این رژیم پس از ۷ اکتبر بازدیدهایش تداوم یافته است. این موضوع در مطالب منتشر شده توسط سازمان «صندوق تورات» که با خاخام اوزان همکاری دارد، آمده است.

به نوشته روزنامه الجزایری «خبر امروز» این بیانیه تصریح کرد: خاخام اوزان بخش قابل توجهی از وقت خود را صرف تقویت روحیه نظامیان صهیونیستی در عملیات نسل کشی فلسطینیان در غزه کرد. اکنون این پرسش مطرح است دلیل حضور این خاخام در تونس چیست؟ برای تدریس و موعظه کردن جامعه یهودیان به کشور سفر کرده‌است؟!

تشکل مردم نهاد مبارزه با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در بیانیه خود آورده است: سفر این خاخام با تسهیل‌گری «گی عرزیه» رئیس جامعه یهودیان قابس (شمال تونس و در کرانه ساحل دریای مدیترانه) انجام شده او سال‌هاست سفر‌های مذهبی را به مناسبت زیارت سالانه خاخام «ربی طیب» و بازدید از کنیسه الغربیه واقع در جزیره «جریه» را سازماندهی می‌کند.

این تشکل تونسی اقدام مقامات این کشور در صدور مجوز ورود خاخام اوزان به تونس را به شدت محکوم کرد و خواستار اخراج فوری این حاخام و تحت تعقیب و مجازات قرار گرفتن میزبانان او شد.