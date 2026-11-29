جوان آنلاین: سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، امروز یکشنبه در پیامی به مناسبت سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و روز زن، این مناسبت را به امت اسلامی، به‌ویژه زنان مؤمن، تبریک گفت و تأکید کرد که شایسته است سالروز ولادت آن حضرت به‌عنوان «روز جهانی زن مؤمن» نام‌گذاری شود.

وی بزرگداشت این مناسبت را تجلیل از زن مؤمن و ارج نهادن به الگوی والای زنان مؤمن دانست و حضرت زهرا (س) را الگویی شایسته برای زنان مسلمان معرفی کرد.

رهبر انصارالله در بخش دیگری از پیام خود بر ضرورت افشای جنایات استعمار انگلیس علیه ملت یمن و امت اسلامی در دوران اشغال مستقیم سرزمین‌ها و کشور‌های عربی و اسلامی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به حملات عربستان سعودی به یمن گفت: ملت یمن در برابر تجاوز عربستان که با ارتکاب جنایت علیه زنان و کودکان همراه است، استوار و ثابت‌قدم ایستاده است.

رهبر انصارالله تأکید کرد که دشمن سعودی با نظارت و حمایت آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس، بازارها، منازل مسکونی، مساجد، مدارس، بیمارستان‌ها و تأسیسات خدمات عمومی را با بمب و موشک هدف قرار می‌دهد.

وی در ادامه بر تداوم حمایت ملت یمن از مردم مظلوم فلسطین و آرمان این ملت تأکید کرد و گفت: مسئله فلسطین، با همه ابعاد انسانی، سرزمینی و مقدسات آن، موضوعی است که به تمام امت اسلامی ارتباط دارد.

رهبر انصارالله در این بیانیه همچنین همبستگی خود را با مردم مظلوم بحرین و علمای این کشور اعلام کرد و گفت که آنان از ظلم و جنایات رژیم آل‌خلیفه رنج می‌برند؛ رژیمی که به گفته وی، با رژیم صهیونیستی هم‌پیمان و تحت سلطه آمریکا و انگلیس قرار دارد.