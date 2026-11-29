جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، بهنام نیک‌منش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان از آغاز طرح ویژه نظارت بر فروش‌های فوق‌العاده و تخفیف‌های مناسبتی خبر داد و گفت: بازرسان تاکنون ۲۲۱ مورد تخفیف غیرواقعی را شناسایی کرده‌اند و پرونده متخلفان برای پیگیری به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

به گزارش مهر، وی با اشاره به استقبال گسترده مردم از تخفیف‌های مناسبتی و فروش‌های فوق‌العاده اظهار کرد: واحد‌های صنفی در این مقاطع با ارائه تخفیف‌های ویژه، از یک‌سو به دنبال تأمین سرمایه در گردش و عبور از رکود بازار هستند و از سوی دیگر می‌کوشند با عمل به مسئولیت اجتماعی خود، رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کنند.

نیک‌منش افزود: با تغییر فصل، برخی فروشندگان، به‌ویژه در حوزه پوشاک، برای معرفی محصولات جدید و فروش موجودی کالا‌های فصل گذشته، حراج و فروش فوق‌العاده برگزار می‌کنند. این شیوه فروش در صورت رعایت ضوابط می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران با تأکید بر ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده‌های تبلیغاتی گفت: اتاق اصناف ایران برای حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، طرح ویژه‌ای را به اتاق‌های اصناف سراسر کشور ابلاغ کرده است. در این طرح، بازرسان اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی مربوط، بازار را به‌طور مستمر رصد می‌کنند و تخفیف‌های اعلام‌شده را می‌سنجند.

وی توضیح داد: بازرسان قیمت کالا پیش از فروش فوق‌العاده را با قیمت آن در دوره تخفیف مقایسه می‌کنند تا مشخص شود تخفیف اعلام‌شده واقعی است یا نه. میزان سود، شیوه قیمت‌گذاری و نحوه تبلیغات فروشندگان نیز بررسی می‌شود تا از تبلیغات نادرست و ارائه تخفیف‌های غیرواقعی جلوگیری شود.

نیک‌منش با اشاره به نتایج بازرسی‌ها گفت: پرونده‌های مربوط به ۲۲۱ مورد تخفیف غیرواقعی شناسایی‌شده، برای بررسی و صدور حکم نهایی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی گران‌فروشی و درج نکردن قیمت را از دیگر تخلفاتی دانست که بازرسان بررسی می‌کنند و افزود: فروشندگان موظف‌اند قیمت کالا را به‌روشنی درج کنند تا مصرف‌کننده بتواند قیمت اولیه و میزان تخفیف را ببیند و ارزیابی کند.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران ادامه داد: برای نمونه، اگر قیمت اولیه کالایی یک میلیون تومان باشد و فروشنده برای آن ۲۰ درصد تخفیف اعلام کند، باید هم قیمت اولیه و هم قیمت نهایی پس از تخفیف را به‌روشنی درج کند تا مشتری بتواند میزان واقعی تخفیف را تشخیص دهد. بازرسان نیز بر همین اساس قیمت‌ها و نحوه عرضه کالا را بررسی می‌کنند.

نیک‌منش با تأکید بر نقش مردم در شناسایی تخلفات بازار گفت: اگر فروشنده هنگام خرید فاکتور رسمی ارائه نکند یا تخفیف اعلام‌شده با قیمت واقعی کالا مطابقت نداشته باشد، مصرف‌کنندگان می‌توانند تخلف را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ یا سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.

وی افزود: بازرسان اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی گزارش‌های ثبت‌شده را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی می‌کنند و به آنها رسیدگی می‌کنند. تلاش ما این است که با نظارت مستمر، از حقوق مصرف‌کنندگان حفاظت کنیم.

نیک‌منش درباره نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی و سکو‌های مجازی نیز گفت: اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی و بازرسان مربوط بر فعالیت این کسب‌وکار‌ها نظارت دارند. با این حال، توصیه ما به مردم این است که هنگام خرید اینترنتی، فروشندگانی را انتخاب کنند که نماد‌های معتبر و پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی دارند.

وی افزود: برخی افراد با راه‌اندازی وب‌سایت‌هایی، کالا‌ها را با تبلیغات غیرواقعی می‌فروشند و ممکن است کالایی که به دست خریدار می‌رسد با محصول معرفی‌شده تفاوت داشته باشد. به همین دلیل، مردم باید هنگام خرید اینترنتی دقت بیشتری کنند و فقط از فروشگاه‌های دارای مجوز خرید کنند.