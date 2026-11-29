جوان آنلاین: حمید رضا خورشیدی روز یکشنبه به خبرنگار اظهار کرد: بر اساس پیش بینی‌ها از عصر دوشنبه تا پایان هفته شاهد بارش باران همراه با وزش باد در کلانشهر تهران خواهیم بود.

وی افزود: در ۲۴ ساعت آینده همچنان شاهد افزایش آلاینده‌ها در تهران هستیم، اما از عصر دوشنبه وزش باد همراه با بارش باران پیش بینی می‌شود که البته بارش‌ها در ارتفاعات و مناطق کوهستانی بصورت برف خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: از عصر دوشنبه تا روز جمعه بدلیل بارش‌ها هشدار سطح زرد هواشناسی صادر می‌شود و از مردم می‌خواهیم در ارتفاعات و مناطق کوهستانی از اطراق و همچنین نصب چادر خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: آسمان تهران روز دوشنبه نیمه ابری همراه با غبار محلی، به تدریج افزایش ابر، در ساعات عصر بارش پراکنده با حداقل دمای ۱۰ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.