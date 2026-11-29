جوان آنلاین: محمد اتابک وزیر صمت در دیدار با اعضای هیئت‌مدیره انجمن کارآفرینان، با تشریح اقدامات و پیگیری‌های وزارت صمت برای تأمین انرژی مورد نیاز واحد‌های تولیدی، بر ضرورت اجرای کامل توافقات و مصوبات و رفع موانع موجود در مسیر تأمین پایدار انرژی صنایع تأکید کرد.

پیگیری افزایش سهم گاز صنایع با هدف استمرار تولید

وزیر صمت با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای بهبود وضعیت گازرسانی به صنایع اظهار کرد: با توجه به بازگشت بخشی از ظرفیت گاز به مدار و تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور بر تأمین انرژی مورد نیاز بخش تولید، انتظار می‌رود شرایط گازرسانی به واحد‌های صنعتی در روز‌های آینده بهبود یابد.

بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، وی با تأکید بر ضرورت تحقق تعهدات و مصوبات حوزه انرژی افزود: تأمین پایدار انرژی صنایع، یکی از الزامات اساسی استمرار تولید است و وزارت صمت این موضوع را با جدیت از دستگاه‌های مسئول دنبال می‌کند.

ذخیره‌سازی و افزایش سهمیه گازوئیل واحد‌های تولیدی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه، تأمین سوخت مورد نیاز واحد‌های صنعتی را از محور‌های مهم برنامه‌های وزارتخانه برشمرد و گفت: در حوزه گازوئیل، سامانه «صدف» با هدف ثبت، پایش و مدیریت سهمیه سوخت واحد‌های تولیدی طراحی شده است و اطلاعات مربوط به تخصیص و توزیع سوخت از طریق این سامانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به توافقات انجام‌شده در زمینه افزایش سهمیه سوخت واحد‌های تولیدی تصریح کرد: بر اساس توافقات صورت‌گرفته، افزایش ۲۰ درصدی سهمیه سوخت نسبت به سال گذشته پیش‌بینی شده است. همچنین مقرر شده درصد دیگر نیز با سازوکار قیمتی توافق‌شده در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا واحد‌هایی که به سوخت بیشتری نیاز دارند، امکان تأمین نیاز خود را داشته باشند.

وزیر صمت با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر نحوه توزیع سهمیه‌ها خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در برخی استان‌ها، سهمیه مصوب به میزان تعیین‌شده توزیع شده، اما در مرحله تقسیم و تخصیص میان واحد‌های تولیدی، مشکلاتی وجود داشته است.

وی افزود: تولیدکنندگان باید با مراجعه به سامانه صدف، وضعیت سهمیه خود را بررسی و در صورت مشاهده کسری، موضوع را از طریق معاونت‌های تخصصی و مسئولان ذی‌ربط پیگیری کنند تا موانع موجود در مسیر تخصیص سوخت برطرف شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: واحد‌هایی که به سوختی بیش از سهمیه تعیین‌شده نیاز دارند، می‌توانند با ثبت درخواست در سامانه و طی سازوکار پیش‌بینی‌شده، نسبت به خرید سوخت مازاد اقدام کنند.

ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف درباره مصوبات و تعهدات انرژی

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق درباره مصوبات و توافقات حوزه انرژی گفت: لازم است تمامی توافقات، تعهدات و مصوبات مرتبط با تأمین انرژی صنایع، به‌ویژه مصوبات شورای عالی، به‌صورت روشن و دقیق برای فعالان اقتصادی تشریح شود تا تولیدکنندگان با آگاهی از حقوق و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده، بتوانند مسائل و مشکلات خود را از مسیر‌های مشخص پیگیری کنند.

وی تأکید کرد: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تمامی این پیگیری‌ها، حمایت از تولید، تأمین پایدار انرژی و جلوگیری از وقفه در فعالیت واحد‌های صنعتی است؛ چراکه تولید ستون فقرات اقتصاد کشور است و استمرار فعالیت بنگاه‌های تولیدی، ضرورتی راهبردی برای اقتصاد ملی به شمار می‌رود.

تشریح مسائل و چالش‌های انرژی از سوی فعالان بخش تولید

گفتنی است در ابتدای این نشست، اعضای هیئت‌مدیره انجمن کارآفرینان، ضمن تشریح مسائل و مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی در حوزه تأمین انرژی، دیدگاه‌ها و مطالبات خود را درباره ضرورت تأمین پایدار گاز و سوخت، اصلاح فرآیند تخصیص سهمیه‌ها و رفع موانع موجود با وزیر صمت در میان گذاشتند.