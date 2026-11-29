رسانه‌های عبری از باقی ماندن اختلافات جدی میان نتانیاهو و آیزنکوت و توقف مذاکرات خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از تایمز اسرائیل، حزب لیکود و حزب یشار در بیانیه‌ای مشترک فضای دیدار نتانیاهو و آیزنکوت را «کاری» توصیف کردند، اما رسانه‌های عبری از باقی ماندن اختلافات جدی و توقف مذاکرات خبر دادند.

به گزارش مهر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر موقت رژیم صهیونیستی و گادی آیزنکوت، رئیس حزب یشار روز یکشنبه برای بررسی تشکیل کابینه وحدت دیدار کردند؛ نشستی که به گفته دو حزب بدون دستیابی به توافق مشخصی پایان یافت.

در بیانیه مشترک لیکود و یشار آمده است که این دیدار با ارائه گزارشی امنیتی آغاز شد و سپس موضوع تشکیل کابینه مورد بحث قرار گرفت. دو طرف همچنین اعلام کردند که برای کاهش اختلافات قابل‌توجه میان خود تلاش کرده‌اند.

با این حال، رسانه‌های عبری گزارش دادند اختلافات جدی در جریان مذاکرات باقی مانده و به همین دلیل، برگزاری نشست دیگری میان تیم‌های مذاکره‌کننده دو طرف در دستور کار نیست.

بر اساس این گزارش‌ها، آیزنکوت به نتانیاهو گفته است همچنان به شرکای خود در بلوک سیاسی‌اش متعهد است و حزب لیکود و متحدانش می‌توانند پس از تشکیل کابینه، بر اساس اصول و سیاست‌های تعیین‌شده به آن بپیوندند.

این دیدار پس از آن برگزار شد که نتانیاهو شامگاه شنبه اعلام کرد حاضر است در چارچوب توافق چرخشی، پس از آیزنکوت نخست‌وزیر شود. آیزنکوت نیز به لیکود ۲۴ ساعت فرصت داده بود تا برای تشکیل ائتلاف به توافق برسد.

هم‌زمان، مذاکرات جداگانه حزب یشار با حزب «باهم» به ریاست نفتالی بنت بیش از سه ساعت ادامه داشت. موضوع خدمت نظامی یهودیان ارتدوکس افراطی همچنان یکی از محور‌های اصلی اختلاف در این مذاکرات عنوان شده است. بنت تنها رئیس حزب در بلوک آیزنکوت است که از تشکیل کابینه وحدت با لیکود حمایت می‌کند.