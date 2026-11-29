جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اینترفکس، لئونید پاسچنیک، رئیس منطقه لوهانسک امروز یکشنبه اعلام کرد: در پی حملات نیرو‌های مسلح اوکراین به جمهوری خلق لوهانسک ۲ نفر کشته شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، در این حادثه همچنین ۱۸ نفر نیز زخمی شده‌اند.

رئیس منطقه لوهانسک در این خصوص گفت: بر اساس اطلاعات به روزرسانی‌شده، دیروز در پی حمله‌ای غیرانسانی به لوهانسک، چند مرد جوان جان باختند. شمار نیز ۷ نفر افزایش یافته است که ۵ تن از آنان دانشجو و هنرجوی مراکز آموزش عالی و دانشگاه هستند. در طول عصر و شب، دشمن چندین حمله دیگر به این مرکز انجام داد؛ در نتیجه، نمای ساختمان‌ها و پنجره‌های واحد‌های مسکونی در شهرک «یوبی‌لینویه» و همچنین تأسیسات متعلق به یکی از شرکت‌های شهری آسیب دیدند. تلفات جانی دیگری گزارش نشده است.