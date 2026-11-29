سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۲۵ استان تا روز پنجشنبه (۱۲ آذر) خبر داد و نسبت به وقوع بارش‌های شدید، رعدوبرق، بارش برف و احتمال وقوع سیلاب هشدار داد.

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۲۵ استان کشور طی روز دوشنبه (۹ اذر) تا پنجشنبه (۱۲ آذر) خبر داد و نسبت به وقوع بارش‌های شدید، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، بارش برف در مناطق سردسیر و احتمال وقوع سیلاب هشدار داد.

به گزارش مهر، بر اساس این هشدار، روز دوشنبه (۹ آذر) استان‌های کردستان، کرمانشاه، جنوب آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، شمال لرستان، شمال و شمال شرق خوزستان و ایلام تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

در این مناطق، وقوع رگبار شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، بارش برف در مناطق سردسیر، کاهش محسوس دما و پدیده مه پیش‌بینی شده است.

همچنین روز سه‌شنبه (۱۰ آذر)، استان‌های آذربایجان شرقی، نیمه جنوبی آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، لرستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، گیلان، شمال فارس، شمال بوشهر و غرب و جنوب اصفهان تحت تأثیر فعالیت این سامانه بارشی خواهند بود.

بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، روز چهارشنبه (۱۱ آذر) نیز این شرایط جوی در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، لرستان، خوزستان، غرب و جنوب اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، مرکزی، همدان، قزوین، شمال و غرب سمنان، البرز، تهران، کردستان، شمال فارس و نیمه شمالی بوشهر ادامه خواهد داشت.

همچنین روز پنج‌شنبه (۱۲ آذر)، استان‌های فارس، بوشهر، نیمه شرقی و شمال خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان و مازندران و ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز و گیلان تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

خطر سیلاب، آب‌گرفتگی معابر و انسداد راه‌های روستایی

سازمان هواشناسی با اشاره به مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه بارشی اعلام کرد: اختلال در حمل‌ونقل و تردد جاده‌ای، جاری شدن روان‌آب و سیلاب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، آب‌گرفتگی معابر شهری و روستایی و لغزندگی محورهای مواصلاتی از جمله پیامدهای احتمالی این شرایط جوی است.

همچنین کاهش دید افقی به دلیل پدیده مه، بارش برف در مناطق سردسیر، احتمال انسداد گردنه‌های برف‌گیر و راه‌های روستایی به دلیل بارش سنگین برف، وقوع صاعقه، احتمال ریزش سنگ و رانش زمین در مناطق کوهستانی از دیگر مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

بر اساس این هشدار، شکستن درختان فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال اختلال در تأمین حامل‌های انرژی در مناطق سردسیر نیز از آثار احتمالی فعالیت این سامانه بارشی خواهد بود.

توصیه‌های هواشناسی برای کاهش خسارات

سازمان هواشناسی در پی تشدید فعالیت سامانه بارشی، بر پرهیز از سفرهای غیرضروری و رعایت احتیاط در ترددهای جاده‌ای تأکید و توصیه کرد خودروها به تجهیزات زمستانی، به‌ویژه زنجیرچرخ و سوخت کافی مجهز باشند.

همچنین از شهروندان خواسته شده است از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و از انجام فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر در مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی بپرهیزند.

خودداری از فعالیت در مناطق مستعد رانش زمین و ریزش سنگ، رعایت احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و امدادی، بازگشایی و پاک‌سازی دهانه پل‌ها و کانال‌های انتقال آب نیز از دیگر توصیه‌های این سازمان است.

بر اساس این گزارش، سازمان هواشناسی همچنین بر آمادگی دستگاه‌های راهداری برای برف‌روبی محورهای کوهستانی، آمادگی شهرداری‌ها برای رفع آب‌گرفتگی معابر و مدیریت مصرف انرژی در مناطق سردسیر تأکید کرده است.