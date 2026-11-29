با جان‌باختن یکی دیگر از مجروحان حمله مسلحانه به کلیسای سنت جورج در شهر کرک اردن، شمار قربانیان این حادثه به ۱۰ نفر افزایش یافت.

جوان آنلاین: اداره امنیت عمومی اردن روز یکشنبه اعلام کرد فِراس بشار هَلسا که در حمله تروریستی ۲۳ اکتبر به یک کلیسا در این کشور زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات جان باخت.

به گزارش مهر، بر اساس بیانیه این اداره که خبرگزاری رسمی پترا آن را منتشر کرد، هلسا پس از انتقال به بیمارستان و طی دوره درمان، صبح یکشنبه درگذشت.

این حمله ۲۳ اکتبر در جریان مراسم تشییع جنازه در کلیسای ارتدوکس یونانی سنت جورج در شهر کرک رخ داد؛ زمانی که افراد مسلح به سوی حاضران تیراندازی کردند. در گزارش اولیه، شمار قربانیان ۹ نفر و مجروحان ۳۴ نفر اعلام شده بود.

دادگاه امنیت دولتی اردن نیز ۱۵ نوامبر سه متهم این حمله را به اعدام محکوم کرد و برای دو متهم دیگر حکم شش سال حبس صادر کرد.