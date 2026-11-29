اداره کل هواشناسی استان تهران ضمن اشاره به تداوم آلودگی هوای استان تا فردا (۹ آذر)، از بارش باران و وزش باد شدید از بعد از ظهر دوشنبه تا پایان هفته خبر داد.

جوان آنلاین: بر اساس واکاوی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی طی سه روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه ابری، گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، طی امروز تا دوشنبه (۸ تا ۹ آذر) با افزایش پایداری جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه، روند افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

از بعد از ظهر دوشنبه تا پایان هفته با ورود سامانه بارشی در سطح استان، آسمان نیمه ابری تا ابری، در بعضی ساعات به‌ویژه در نیمه شمالی و غربی، بارش باران و وزش باد شدید موقتی و در دامنه‌ها و ارتفاعات بارش باران و برف و مه پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا (۹ آذر) نیمه ابری همراه با غبار محلی، به‌تدریج افزایش ابر، در بعد از ظهر بارش پراکنده با حداقل دمای ۱۰ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد و طی ‌سه‌شنبه (۱۰ آذر) نیمه ابری و وزش باد، به‌تدریج افزایش ابر و باد گاهی بارش باران با حداقل دمای ۱۱ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.