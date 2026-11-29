جوان آنلاین: سرلشکر احمد وحیدی فرمانده‌کل سپاه در پیامی به‌مناسبت هفته گرامیداشت مقام مادر و منزلت زن، فرهنگ فاطمی را مبنای هویت زن مسلمان ایرانی دانست و با تجلیل از نقش بانوان و خانواده‌های شهدا در پشتیبانی از کشور، آنان را پیشران پیشرفت ایران خواند.

متن این پیام به شرح زیر است:

امام عصر (عج): و فی ابنه رسول الله (ص) لی اسوه حسنه

در دختر پیامبر خدا (ص) برای من الگویی نکوست

شیخ طوسی، الغیب، ص 173

سالروز ولادت با سعادت زهرای مرضیه (علیها السلام) یگانه گوهر عالم بشریت، مظهر کرامت انسانی، عطای مادرانه، مایه تمجید و فخر ساحات اولیا الهی امت و مکتب برخاسته از هویت سبک زندگی فاطمی، زمینه ساز شکل‌گیری جامعه متعالی مبعوث شده است که در آن انسان‌هایی با خودباوری، ایمان و آگاهی نسبت به جایگاه و رسالت خویش شد تعالی می‌یابند. فرهنگ فاطمی مبنای هویت "زن مسلمان ایرانی" و کانون تقویت ایمان، تقوی و مسئولیت پذیری اسلامی است.

امسال در فراق جسم خاکی امام شهید عظیم الشأن انقلاب (قدس سره) آن تربیت یافته مکتب ذریه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) "هفته گرامیداشت مقام مادر و منزلت زن" را با لبیک به خون‌خواهی حضرتش و تجدید بیعت امت مبعوث و برخاسته از معنویت، مقاومت، ایثار و امید، با رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) گرامی می‌داریم.

بی‌شک نقش‌آفرینی زهرایی بانوان، به ویژه همسران، مادران و دختران سرافراز شهدای تجاوزات اخیر دشمن صهیونی و آمریکای کودککش به میهن اسلامی‌مان، در همراهی و پشتیبانی این نهضت عاشورایی همدوش پاسداران ظفرمند انقلاب اسلامی، نمونه‌ای پرافتخار در دفاع مقدس سوم ایران مقتدر خواهد بود.

ضمن تبریک و تهنیت فرارسیدن ایام فرخنده ولادت با سعادت یگانه دردانه کون و مکان، که شکوه منزلتش از آسمان فراتر رفته و به شرف همتش به هفته گرامی‌داشت مقام مادر و منزلت زن مسمی گردیده است، بر عزم و اراده پولادین،‌ تاب آوری و مشارکت فعال خانواده‌های مکرم پاسداران، در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی و گسترش ظرفیت‌های امت امام ارج نهاده، توفیق روز افزون تمامی بانوان را که به فرموده امام شهید "پیشران پیشرفت ایران" اند، از خداوند متعال خواستاریم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی