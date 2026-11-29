ولودیمیر زلنسکی گفت که اوکراین طی هفته اخیر، هدف بیش از ۱۹۶۰ پهپاد، ۱۶۰۰ بمب و ۸ موشک قرار گرفته است.

جوان آنلاین: رئیس‌جمهور اوکراین امروز یکشنبه ویدئویی از وضعیت جنگ منتشر کرد و باز هم از غرب کمک پدافندی خواست.

زلنسکی در صفحه ایکس نوشت: «در هفته‌ای که گذشت، روسیه بیش از ۱۹۶۰ پهپاد تهاجمی، افزون بر ۱۶۰۰ بمب هوایی هدایت‌شونده و ۸ موشک به سمت اوکراین پرتاب کرد. روس‌ها تلاش می‌کنند با بهره‌برداری از نزدیک شدن هوای سرد، به زیرساخت‌های انرژی و سایر تأسیسات حیاتی حمله کنند.»

او بدون اشاره به حملات مکرر اوکراین به زیرساخت‌های روسیه از قبیل نیروگاه‌ها، گفت: «آنها (روس‌ها) به ایستگاه‌های برق در مناطق وینیتسیا، کیرووهراد، ریونه، خارکیف و اودسا حمله کردند. متأسفانه، بسیاری از این حملات به ساختمان‌های مسکونی نیز اصابت کرده است.»

به روایت زلنسکی، شب گذشته «یک پهپاد روسی به آپارتمانی چندطبقه در اودسا برخورد کرد که متأسفانه منجر به کشته شدن یک زن شد.» او همچنین گفت که دیشب در زاپوریژیا، «پنج نفر، از جمله یک دختر ۱۴ ساله، مجروح شدند.»

رئیس‌جمهور اوکراین «از رزمندگانی که از آسمان اوکراین دفاع می‌کنند»، قدردانی کرد و گفت: «ما هر روز برای جلب حمایت‌های بیشتر تلاش می‌کنیم. بسته‌های مالی و دفاعی جدید که اولویت اصلی آنها تقویت پدافند هوایی است.»