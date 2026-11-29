جوان آنلاین: منچسترسیتی در هفته‌های اخیر نتایج دور از انتظاری کسب کرده و نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از افت این تیم دیده می‌شود. شاگردان انزو مارسکا در هفت مسابقه اخیر خود تنها یک بار در وقت قانونی به پیروزی رسیده‌اند؛ بردی که با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل لایپزیگ در لیگ قهرمانان اروپا به دست آمد. از سوی دیگر، سیتی در ۱۰ مسابقه متوالی دروازه‌اش را باز شده دیده؛ آماری که از سال ۲۰۱۹ تاکنون برای این تیم سابقه نداشته است اما دلیل این افت چیست؟

مشکل از ترکیب بازیکنان است؟

منچسترسیتی ترکیبی متوازن و سرشار از بازیکنان سطح بالا در اختیار دارد و در مقایسه با بسیاری از رقبای خود با بحران جدی مصدومیت مواجه نیست. ارلینگ هالند همچنان یکی از بهترین تمام‌کنندگان موقعیت‌های گلزنی در فوتبال جهان است. جرمی دوکو و رایان شرکی نیز توانایی تغییر جریان مسابقه را به‌ تنهایی دارند. خط میانی سیتی با حضور بازیکنانی مانند اندرسون، انزو فرناندز و بوادی از کیفیت بالایی برخوردار است؛ هرچند ممکن است بازیکنان جدید هنوز به هماهنگی کامل نرسیده باشند.

در خط دفاعی نیز سیتی گزینه‌های متعددی در اختیار دارد. البته نمی‌توان تمام مشکلات این تیم را نادیده گرفت. نونز در سمت راست خط دفاعی گاهی عملکرد مطمئنی ندارد و دوناروما نیز در فصل جاری چند اشتباه منجر به گل داشته است. با این حال، مشکلات ترکیب سیتی در مقایسه با کیفیت کلی بازیکنان این تیم چندان تعیین‌کننده نیست.

بنابراین، نمی‌توان افت اخیر منچسترسیتی را صرفاً به کمبود بازیکن یا ضعف فنی ترکیب نسبت داد.

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مشکل از سبک بازی است؟

اگر کیفیت بازیکنان عامل اصلی نیست، آیا باید انگشت اتهام را به سمت عملکرد تاکتیکی تیم گرفت؟ آیا ناهماهنگی بازیکنان با سرمربی جدید باعث شده است سیتی نتواند مانند گذشته فوتبال مؤثری ارائه کند؟

این موضوع می‌تواند بخشی از پاسخ باشد اما تمام ماجرا نیست. نگاهی به آمار گل‌های مورد انتظار در لیگ برتر نشان می‌دهد منچسترسیتی همچنان در صدر این شاخص قرار دارد. شاید تصور شود این آمار حاصل عملکرد خوب تیم در هفته‌های ابتدایی فصل است اما بررسی مسابقات اخیر نیز همین برتری را نشان می‌دهد.

سیتی در چهار هفته اخیر لیگ برتر و همچنین آخرین مسابقه خود در لیگ قهرمانان، با وجود ناکامی در کسب نتایج مطلوب از نظر خلق موقعیت‌های گلزنی عملکرد بهتری نسبت به حریفان داشته است. این ارقام نشان می‌دهد سیتی همچنان در ایجاد موقعیت و حضور در مناطق خطرناک زمین برتری محسوسی دارد. مشکل اصلی، استفاده نکردن از این فرصت‌هاست.

در واقع، ناکامی در تبدیل موقعیت‌ها به گل موضوع تازه‌ای برای منچسترسیتی نیست و این تیم حتی در دوران پپ گواردیولا نیز گاهی با چنین مشکلی مواجه بوده است.

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بحران اصلی؛ وضعیت روانی بازیکنان

منچسترسیتی در ماه‌های اخیر با دو اتفاق مهم و شوکه‌کننده روبرو شده است: جدایی پپ گواردیولا که نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت‌های دوران اخیر باشگاه داشت، و پرونده تخلفات مالی این باشگاه که ۱۱۴ مورد از ۱۱۵ اتهام مطرح‌ شده در آن تأیید شده است.

اعلام جدایی گواردیولا در ۲۲ می انجام شد؛ درست پیش از آخرین مسابقه سیتی در فصل لیگ برتر. در آن مقطع، جایگاه دوم تیم در جدول تقریباً قطعی شده بود و به نظر می‌رسید این خبر تأثیر فوری بر عملکرد بازیکنان نداشته باشد.

با این حال، واکنش اولیه تیم به این اتفاقات چندان نگران‌کننده نبود. سیتی در همان مقطع راهی آنفیلد شد و لیورپول را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد. این ششمین پیروزی متوالی تیم در شروع فصل بود و آنها پس از آن مقابل ایپسویچ نیز به هفتمین برد پیاپی رسیدند.

اکنون نگرانی‌ها درباره وضعیت ذهنی بازیکنان افزایش یافته است. آینده حرفه‌ای بازیکنان نیز ممکن است تحت تأثیر پرونده انضباطی باشگاه قرار بگیرد. هیچ بازیکنی تمایلی ندارد در صورت سقوط احتمالی منچسترسیتی، فصل آینده را در چمپیونشیپ یا حتی دسته‌های پایین‌تر سپری کند.

گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که قرارداد بازیکنان بند ویژه‌ای برای فسخ در صورت سقوط باشگاه از لیگ برتر ندارد. همین موضوع می‌تواند نگرانی‌هایی درباره آینده آنها ایجاد کند.

به نظر می‌رسد افت اخیر منچسترسیتی در صورت ادامه یافتن می‌تواند به بحرانی جدی‌تر تبدیل شود؛ بحرانی که ریشه آن شاید بیش از مسائل فنی در شرایط روانی و نگرانی بازیکنان درباره آینده باشگاه باشد.

در نهایت، آمارها نشان می‌دهند منچسترسیتی هنوز از نظر کیفیت بازیکنان و خلق موقعیت در سطح بالایی قرار دارد. بنابراین، اگر قرار باشد از میان عوامل مختلف یک دلیل اصلی برای افت این تیم انتخاب شود، وضعیت روانی بازیکنان و تأثیر اتفاقات اخیر باشگاه بر تمرکز و انگیزه آنها، محتمل‌ترین گزینه است.