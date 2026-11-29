جوان آنلاین: شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات یکشنبه ۸ آذر ۱۴۰۵ با افزایش ۱۶۹٬۵۰۲٫۴۶ واحدی به ۹٬۰۶۸٬۸۶۰٫۶ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز ۲۹٬۶۵۵٫۶۲ واحد رشد کرد و در سطح ۲٬۶۹۸٬۶۴۶٫۳۲ واحد ایستاد.

در بازار نقدی بورس، ارزش بازار به ۲۶۲٬۷۴۴٬۲۵۸٫۶۲۴ میلیارد ریال رسید. معامله‌گران در یک میلیون و ۱۳۱ هزار و ۲۶۷ معامله، ۸۱٫۵۳۷ میلیارد ورقه بهادار به ارزش ۵۴۱٬۲۰۸٫۷۹۷ میلیارد ریال دادوستد کردند. آخرین اطلاعات قیمت در ساعت ۱۳:۳۸:۱۳ ثبت شد و تابلوی بورس در ساعت ۱۳:۳۸:۳۳ وضعیت بازار را «بسته» نشان داد.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس، «فملی» با قیمت پایانی ۲۷٬۴۱۰ ریال و اثر مثبت ۳۹٬۰۲۵٫۴ واحدی بیشترین نقش را در رشد شاخص داشت. پس از آن، «فولاد» با قیمت پایانی ۵٬۷۴۰ ریال و اثر مثبت ۱۰٬۶۲۰٫۸۴ واحدی و «تابان» با قیمت پایانی ۳۱٬۰۰۰ ریال و اثر مثبت ۸٬۲۳۳٫۲۱ واحدی قرار گرفتند. «شبنا» با قیمت پایانی ۱۳٬۳۷۰ ریال، ۶٬۲۴۰٫۰۱ واحد و «شستا» با قیمت پایانی ۳٬۸۳۰ ریال، ۶٬۱۷۳٫۵۸ واحد بر شاخص افزودند. اثر مثبت «وغدیر» با قیمت پایانی ۲۷٬۷۳۰ ریال، ۵٬۹۲۷٫۹۱ واحد و اثر مثبت «وبملت» با قیمت پایانی ۱٬۶۳۵ ریال، ۵٬۴۵۲٫۹۲ واحد بود.

در فرابورس ایران نیز شاخص کل با رشد ۱٬۲۳۹٫۱۵ واحدی به ۸۰٬۳۳۴٫۵۴ واحد رسید. ارزش بازارهای اول و دوم فرابورس ۴۵٬۵۴۴٬۰۶۷٫۱۳۳ میلیارد ریال و ارزش بازار پایه ۹٬۸۸۱٬۸۹۷٫۹۵۳ میلیارد ریال ثبت شد.

در بازار نقدی فرابورس، معامله‌گران در ۷۲۷ هزار و ۹۸ معامله، ۲۹٫۶۸ میلیارد ورقه بهادار به ارزش ۱٬۰۴۳٬۰۰۸٫۲۴۱ میلیارد ریال دادوستد کردند. آخرین اطلاعات قیمت فرابورس در ساعت ۱۳:۳۸:۱۲ ثبت شد و تابلوی فرابورس در ساعت ۱۳:۳۸:۳۳ وضعیت بازار را «بسته» نشان داد.