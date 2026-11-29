شهرک‌نشینان صهیونیست در شهرک صوریف، در نزدیکی الخلیل واقع در جنوب کرانه باختری، ۳۰ دستگاه خودرو متعلق به فلسطینی‌ها را به آتش کشیدند.

جوان آنلاین: شهرک‌نشینان صهیونیست امروز یکشنبه در شهرک صوریف، در نزدیکی الخلیل واقع در جنوب کرانه باختری، ۳۰ دستگاه خودرو متعلق به فلسطینی‌ها را به آتش کشیدند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که آتش‌سوزی در یک پارکینگ روباز خودرو رخ داده است. نیروهای آتش‌نشانی فلسطینی بلافاصله به محل حادثه اعزام و موفق شدند آتش را مهار کنند. در این حادثه گزارشی از آسیب دیدن کسی منتشر نشده است.

تصاویر منتشرشده از محل حادثه، ردیفی از خودروها را نشان می‌دهد که در اثر آتش‌سوزی با دوده پوشیده شده‌اند. تاکنون گزارشی از بازداشت افراد در ارتباط با این حادثه منتشر نشده است.

ارتش و پلیس رژیم صهیونیستی نیز تاکنون هیچ اظهارنظری درباره این حادثه نکرده‌اند.

این حمله یک روز پس از مجموعه‌ای از اقدامات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان در مناطق رام‌الله و الخلیل رخ داده است.

در شمال کرانه باختری نیز شهرک‌نشینان صهیونیست به منطقه جبل قوزه در شهرک بیتا واقع در جنوب نابلس، یورش برده و به سوی منازل فلسطینی ها سنگ‌ پرتاب کردند.

شهرک‌نشینان با قرار دادن اشیای نوک‌تیز و میخ در جاده ارتباطی میان منطقه المساکن و شهرک عصیره شمالیه، باعث پنچر شدن لاستیک تعدادی از خودروهای فلسطینی‌ها شده‌اند.