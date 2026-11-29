عقب‌نشینی ابرنفتکش‌ها از خلیج فارس و کاهش ۴۰ درصدی ظرفیت ورودی آنها، در کنار افزایش حملات و هزینه بیمه، صادرات نفت کشورهای منطقه را با چالش روبه‌رو کرده است.

جوان آنلاین: حملات به نفتکش‌ها در آب‌های اطراف تنگه هرمز و افزایش خطر عبور از این آبراه راهبردی، شرکت‌های کشتیرانی را برای اعزام کشتی به خلیج فارس با تردید روبه‌رو کرده است.

بر اساس گزارش پایگاه تخصصی «شیپ یونیورس» (ShipUniverse)، مجموع ظرفیت حمل نفتکش‌های غول‌پیکر و سوئزمکس خالی که به سمت غرب آسیا برای بارگیری نفت حرکت می‌کنند، از پایان ماه آگوست(اوایل شهریور) حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

اهمیت این کاهش زمانی مشخص می‌شود که بدانیم هر نفتکش غول‌پیکر حدود ۲ میلیون بشکه و هر نفتکش سوئزمکس نزدیک به یک میلیون بشکه نفت حمل می‌کند.

کاهش ظرفیت کشتی‌های ورودی می‌تواند زمان انتظار برای بارگیری و انتقال محموله‌ها به بازارهای جهانی را افزایش دهد.

تردد در هرمز کاهش یافت و حملات به نفتکش‌ها ادامه دارد

همچنین بر اساس گزارش پایگاه خبری «جی‌کپتن» (gCaptain)، تردد تجاری از تنگه هرمز حدود ۶۵ درصد پایین‌تر از سطح پیش از جنگ قرار گرفته است.

در هفته منتهی به ۲۹ آبان ماه، ۱۱۵ عبور خروجی و ۱۴۸ عبور ورودی ثبت شد؛ در حالی که این ارقام در هفته قبلش به ترتیب ۱۳۹ و ۱۶۹ مورد بود.

حملات دریایی نیز بر نگرانی شرکت‌های کشتیرانی افزوده است. این حوادث علاوه بر تهدید جان خدمه، هزینه بیمه و ریسک اعزام کشتی به منطقه را افزایش داده و بر تصمیم مالکان نفتکش‌ها برای پذیرش سفرهای جدید تأثیر گذاشته است.

۴۵۰ نفتکش خالی در شرق سوئز تمایلی برای آمدن به خلیج فارس ندارند

طبق گزارش ۱۸ نوامبر «هلنیک شیپینگ نیوز» (Hellenic Shipping News)، شمار نفتکش‌های غول‌پیکر خالی در محدوده شرق کانال سوئز به ۴۵۰ فروند رسیده است.

این منطقه محدوده‌ای وسیع از آب‌های شرق کانال سوئز، از جمله بخش‌هایی از اقیانوس هند و مسیرهای دریایی اطراف هند و جنوب شرق آسیا را شامل می‌شود اما عدم تمایل مالکان به پذیرش خطرات امنیتی، در امکان اعزام آنها به خلیج فارس نقش داشته است.

در همین حال، هزینه حمل نفت از خلیج فارس به چین همچنان بالاست. بر اساس گزارش همین رسانه، درآمد روزانه این مسیر به یک میلیون و ۶۰ هزار دلار رسیده بود؛ در حالی که این رقم برای مسیر ساحل خلیج آمریکا به چین ۲۳۲ هزار دلار ثبت شد. اختلاف ۸۲۴ هزار دلاری، مزیت هزینه‌ای تولیدکنندگان غرب آفریقا و برزیل را در بازار آسیا افزایش می‌دهد.

مین‌های پراکنده در دریا نفتکش‌ها را فراری داده

عبدالرحمن المشهدانی، کارشناس اقتصادی از بغداد می‌گوید وجود مین‌های پراکنده و تکرار حملات در تنگه هرمز و خلیج عمان، تردد کشتی‌ها را با اختلال روبه‌رو کرده و باعث شده شرکت‌های بین‌المللی از نزدیک شدن به پایانه‌های صادراتی خلیج فارس خودداری کنند؛ به‌ویژه آنکه پوشش‌های معمول بیمه‌ای برای جبران این سطح از خطر کافی نیست.

به گفته او، ناوگان ملی کشورهای منطقه نیز نمی‌تواند به‌راحتی جای نفتکش‌های خارجی را بگیرد؛ زیرا کشتی‌های این کشورها ممکن است بیشتر در معرض حمله باشند.

در نتیجه، کمبود ظرفیت حمل همچنان پابرجاست و مثلا عراق برای ترغیب خریداران به پذیرش ریسک حمل، تخفیف‌هایی بین ۳۲ تا ۳۷ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته است؛ رقمی که گاه از درآمد خالص این کشور نیز فراتر می‌رود.

مشهدانی همچنین می‌گوید انتقال نفت از نفتکش‌های کوچک به بزرگ در آب‌های آزاد، هرچند راهی برای کاهش خطر تردد است، به اجاره کشتی، پرداخت بیمه بیشتر و صرف زمان طولانی نیاز دارد و هزینه صادرات را افزایش می‌دهد.

این فشار برای کشورهایی مانند عراق، کویت، بحرین و قطر که به درآمد نفتی برای تأمین بودجه و پرداخت حقوق کارکنان دولت وابسته‌اند، سنگین‌تر است و ادامه صادرات را با هزینه و دشواری بیشتری همراه می‌کند.