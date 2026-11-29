جوان آنلاین: ابوالفضل زندی ستاره تیم ملی تکواندو ایران در فینال مسابقات گرندپری آستانه قزاقستان موفق شد در دیداری یک‌طرفه مقتدرانه پائولو ملو تکواندوکار عنوان‌دار برزیلی را در دو راند پیاپی شکست دهد و عنوان قهرمانی و مدال‌ طلای مسابقات را به دست آورد.

ابوالفضل زندی صبح امروز، با عبور از سد رقبای قدرتمند خود از قزاقستان، بلغارستان و ایتالیا به فینال مسابقات راه پیدا کرده بود.

روز گذشته رادین زینالی به مدال طلای وزن ۸۰- کیلوگرم دست یافت و امیرسینا بختیاری و حنا زرین‌کمر به مدال برنز اوزان ۸۰- و ۶۷+ کیلوگرم رسیده بودند و بدین ترتیب، کاروان تکواندوی ایران با کسب دو مدل طلا و دو مدال برنز به کار خود در قزاقستان پایان داد. همچنین مهدی حاجی‌موسایی، امیرسینا بختیاری، محمدحسین یزدانی، آرین سلیمی، ناهید کیانی و ساغر مرادی دیگر نمایندگان کشورمان بودند که موفق به کسب مدال نشدند.