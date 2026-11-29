در ادامه رقابت‌های جام جهانی اسنوکر در عمان، تیم اسنوکر ایران به مدال برنز این رقابت‌ها دست یافت.

جوان آنلاین: رقابت های جام جهانی اسنوکر در بخش تیمی در عمان در حال برگزاری است و تیم اسنوکر ایران متشکل از امیر سرخوش و علی قره گوزلو در مرحله نیمه نهایی با شکست برابر تیم پاکستان از راهیابی به فینال بازماند و به مدال برنز این رقابت ها دست یافت.

تیم اسنوکر ایران در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۳ بر صفر برابر پاکستان شکست خورد و از راهیابی به فینال بازماند.

در این مرحله از مسابقات تیم ایران (یک) با ترکیب علی قره گوزلو و امیر سرخوش به مصاف پاکستان (۲) رفت. تیم ایران در این دیدار با نتیجه ۳ به صفر متحمل شکست شد و از صعود به فینال بازماند.