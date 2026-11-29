جوان آنلاین: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد، جشن میلاد فاطمه زهرا(س) و تجلیل از بانوان حماسه‌آفرین ایران زمین، امشب و فردا شب در میادین و اجتماعات سراسر کشور برگزار می شود.

متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

«إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ»؛ میلاد فرخنده حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها)، الگوی جاودانه ایمان، عفاف، بصیرت و مجاهدت و روز پاسداشت مقام والای مادر، امسال در هنگامه‌ای فرامی‌رسد که اجتماعات شبانه مردمی، به عرصه‌ای زنده و پرشور از تجلی وحدت، همبستگی و اراده ملی ایرانیان در پاسداری از عزت، استقلال و امنیت میهن اسلامی تبدیل شده است؛ محافلی که حضور صمیمی و پرشور خانواده‌ها، زنان و مردان، مادران و دختران، جلوه‌هایی از پیوند عمیق عاطفه، ایمان، هویت ملی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشته است.

در این میان، حضور آگاهانه و حماسی بانوان ایرانی، جلوه‌ای درخشان از امتداد مکتب فاطمی در متن حیات اجتماعی و عرصه دفاع از میهن است. زن ایرانی با الهام از سیره حضرت صدیقه طاهره(سلام‌الله‌علیها)، در عین ایفای نقش بنیادین در تحکیم کانون خانواده و تربیت نسل‌های مؤمن و عزتمند، در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز کشور نیز حضوری پیشگامانه و اثرگذار دارد و با ایمان، بصیرت و صلابت خویش، در شکل‌گیری و استمرار حماسه‌های ملی سهمی انکارناپذیر ایفا می‌کند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن تبریک این عید فرخنده و گرامی‌داشت مقام مادر، مراتب سپاس و قدردانی خود را از مادران صبور، همسران فداکار و دختران غیور ایران اسلامی ابراز می‌دارد که با حضور گرم، آگاهانه و مسئولانه خود در اجتماعات شبانه، جلوه‌هایی ماندگار از همدلی، همبستگی و تعلق خاطر به سرنوشت میهن را رقم زده‌اند.

هم‌زمانی این مناسبت فرخنده با اجتماعات شبانه مردمی در امشب و فرداشب، فرصتی مغتنم برای برپایی محافلی آکنده از شور و نشاط، جشن و سرور و شادمانی خانوادگی در پاسداشت میلاد بانوی آب و آیینه و بزرگداشت مقام مادر است؛ آیین‌هایی مردمی که با حضور پرنشاط خانواده‌ها و به‌ویژه بانوان، می‌تواند جلوه‌ای دیگر از پیوند عمیق عواطف خانوادگی با همبستگی اجتماعی و نشاط ملی را به نمایش بگذارد و خاطره‌ای شیرین و ماندگار از این عید فرخنده در حافظه جمعی ملت ایران بر جای نهد.

بی‌تردید، شادمانی مؤمنانه در سایه‌سار نام و یاد حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، فرصتی ارزشمند برای تعمیق پیوندهای خانوادگی و اجتماعی، تکریم مقام زن و مادر و بازنمایی ظرفیت عظیم ملت ایران در خلق صحنه‌های ماندگار همدلی و هم‌سرنوشتی است