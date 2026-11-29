در جریان روز دوم رقابت‌های تکواندوی گرندپری قزاقستان، ابوالفضل زندی راهی فینال شد اما آرین سلیمی، محمدحسین یزدانی و ساغر مرادی مقابل رقبایشان شکست خوردند.

جوان آنلاین: در جریان دومین روز از رقابت های تکواندوی گرندپری قزاقستان، ابوالفضل زندی نماینده وزن ۵۸- کیلوگرم ایران و دارنده مدال طلای جهان ۲۰۲۵، در دور نخست مقابل تلوولس از قزاقستان در ۲ راند و با نتایج ۱۸ بر ۱۰ و ۲۱ بر ۴ به برتری رسید. وی سپس جورجیف از بلغارستان را در ۲ راند و با نتایج ۲۶ بر ۹ و ۱۵ بر صفر شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. زندی در این مرحله نیز مقابل ویتو دل آکوئیلا دارنده مدال طلای المپیک۲۰۲۱ توکیو از ایتالیا در ۲ راند و با نتایج ۱۴ بر ۱۴ و ۶ بر ۴ به برتری رسید و راهی فینال شد.

در وزن ۸۰+ کیلوگرم، آرین سلیمی دارنده مدال طلای المپیک، در دور نخست مقابل جاناتان هیلی از آمریکا در ۲ راند و با نتایج ۱۳ بر صفر و ۲ بر صفر به برتری رسید. وی سپس برابر آمودو از اسپانیا در ۲ راند و با نتایج ۹ بر ۴ و ۱۸ بر ۲ به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. سلیمی در این مرحله برابر کادن کانینگهام از بریتانیا با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و به دیدار رده بندی رفت.

سلیمی در این مبارزه در راند نخست با نتیجه ۱۴ بر ۴ به برتری رسید اما در ۲ راند بعدی با نتایج ۱۰ بر ۵ و ۱۴ بر ۱۱ شکست خورد. سلیمی در فینال المپیک ۲۰۲۴ پاریس موفق به شکست این حریف شده بود.

محمدحسین یزدانی دیگر نماینده ایران در این وزن در دور نخست مقابل ولادیسلاو لارین دارنده مدال طلای المپیک توکیو از روسیه در ۲ راند و با نتایج ۸ بر ۵ و ۴ بر ۳ به برتری رسید اما در دومین مبارزه مقابل کادن کانینگهام از بریتانیا با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و حذف شد.

در وزن ۶۸- کیلوگرم زنان، ساغر مرادی دارنده مدال طلای بازی های آسیایی ۲۰۲۶، در دور نخست مقابل پرشیچ نایب قهرمان المپیک ۲۰۲۴ از صربستان پس از شکست ۶ بر ۵ در راند نخست، در ۲ راند بعدی با نتایج ۸ بر صفر و ۷ بر صفر به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد اما در این مرحله مقابل ویویانا مارتون دارنده مدال طلای المپیک پاریس از مجارستان در ۲ راند و با نتایج ۶ بر ۵ و ۱۵ بر ۱۴ شکست خورد.