جوان آنلاین: روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از نخستین ساعات بامداد امروز، دو فروند نفتکش متخلف که با بی‌اعتنایی به مقررات و هشدار‌های دریایی، در حال عبور از مسیر غیرمجاز و جعلی جنوبی تنگه هرمز بودند، بر اثر برخورد با مین‌های دریایی دچار انفجار و آتش‌سوزی شدید شدند.

یکی از این شناورها، یک فروند سوپرنفتکش حامل بیش از دو میلیون بشکه نفت خام بود که در محدوده شمال بندر خصب با مین دریایی برخورد کرد و دچار انفجار شد. نفتکش دوم نیز هنگام خروج از تنگه هرمز، در محدوده شرقی این آبراه، با مین دریایی برخورد کرد و طعمه حریق شد.

نیروی دریایی سپاه هشدار می‌دهد: مالکان نفتکش‌ها و شرکت‌های کشتیرانی، شناور‌ها و سرمایه‌های باقی‌مانده خود را قربانی ادعا‌ها و وعده‌های خلاف واقع فرماندهان سنتکام نکنند. اطمینان‌بخشی‌های ارتش آمریکا، تضمینی برای عبور ایمن از مسیر‌های غیرمجاز تنگه هرمز نیست و بی‌اعتنایی به هشدار‌های دریایی می‌تواند خسارت‌هایی سنگین و جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد.