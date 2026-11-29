سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس بخشی از قصیده مشهور «زهیر بن أبی سلمی» را در نکوهش فتنه و جنگ‌افروزی منتشر کرد.

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس بخشی از قصیده مشهور «زهیر بن أبی سلمی» را در نکوهش فتنه و جنگ‌افروزی منتشر کرد، که به شرح زیر است:

یُؤَخَّرْ فَیُوضَعْ فِی کِتَابٍ فَیُدَّخَرْ

لِیَوْمِ الْحِسَابِ أَوْ یُعَجَّلْ فَیُنْقَمِ

وَمَا الْحَرْبُ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْتُمُ

وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِیثِ الْمُرَجَّمِ

مَتَی تَبْعَثُوهَا تَبْعَثُوهَا ذَمِیمَةً

وَتَضْرَ إِذَا ضَرَّیْتُمُوهَا فَتَضْرَمِ

فَتَعْرُکُکُمْ عَرْکَ الرَّحَی بِثِفَالِهَا

وَتَلْقَحْ کِشَافًا ثُمَّ تُنْتَجْ فَتُتْئِم

ترجمه این ابیات به زبان فارسی به شرح زیر است:

اگر مجازات به تاخیر افتد، در نامه‌ای ثبت و برای روز حساب اندوخته می‌شود؛ و اگر به تعجیل افتد، انتقام و کیفر در همین دنیا فراخواهد رسید.

جنگ چیزی جز همان نیست که آن را شناخته‌اید و چشیده‌اید؛ و این سخن درباره جنگ، گمانی بی‌پایه نیست.

هرگاه جنگ را برانگیزید، آن را نکوهیده برانگیخته‌اید؛ و هرچه بیشتر در افروختن آن بکوشید، شعله‌ورتر خواهد شد.

آنگاه شما را چنان درهم می‌کوبد که سنگ آسیاب دانه را خرد می‌کند؛ و پی‌درپی از دل آن مصیبت‌ها و تباهی‌های تازه زاده می‌شود.