نشریه آتلانتیک با انتقاد از تضمین‌های امنیتی پیشنهادی واشنگتن برای کی‌یف، این تضمین‌ها را مشابه ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) اما در عمل بی‌فایده دانست.

جوان آنلاین: نشریه آمریکایی «آتلانتیک» در گزارشی نوشت: تضمین‌های امنیتی پیشنهادی واشنگتن برای کی‌یف ممکن است عملاً بی‌فایده باشد؛ موضوعی که به نوشته این نشریه، حقیقتی ناخوشایند برای آمریکا و اروپا به شمار می‌رود.

به گزارش مهر، نویسنده این نشریه معتقد است تضمین‌هایی که بدون توانایی و اراده عملی برای اجرای آنها ارائه شوند، فاقد ارزش واقعی هستند و نمی‌توانند مانع حمله مجدد به اوکراین شوند.

آتلانتیک با اشاره به سازوکار ماده ۵ پیمان ناتو نوشت: حتی در صورت حمله به یکی از اعضای این ائتلاف، هر کشور عضو درباره نوع اقدام متقابل و ضرورت آن تصمیم‌گیری می‌کند؛ بنابراین، تضمین مشابهی برای اوکراین نیز لزوماً به معنای مداخله نظامی قطعی آمریکا نخواهد بود.

وی تأکید کرد تضمین‌های امنیتی بدون توانایی اجرای تعهدات، بی معنی هستند.

ماده ۵ پیمان ناتو، حمله مسلحانه به یکی از اعضای این ائتلاف را حمله به همه اعضا تلقی می‌کند؛ با این حال، هر عضو درباره اقداماتی که برای کمک به کشور مورد حمله ضروری می‌داند، از جمله استفاده از نیروی نظامی، تصمیم می‌گیرد.

تضمین‌های امنیتی مشابه ماده ۵ برای اوکراین در چارچوب مذاکرات مربوط به پایان جنگ مطرح شده است؛ اما هنوز درباره چگونگی اجرای این تضمین‌ها، میزان تعهد نظامی آمریکا و نقش کشورهای اروپایی ابهام وجود دارد.