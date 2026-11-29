جوان آنلاین: روزنامه گاردین در گزارشی به قلم «مارگو سینیور» نوشت که نزدیک به ۱۰ هزار زن و دختر شرکت‌ کننده در اعتراضات سراسری فرانسه، از بروز مشکلات سلامتی پس از استفاده گسترده پلیس از گاز اشک‌آور خبر داده‌اند.

بر اساس این گزارش، پلیس فرانسه در جریان اعتراضات ۱۷ اکتبر حدود ۲۲ هزار بمب گاز اشک‌آور شلیک کرده است. گروه‌های حقوق بشری و پژوهشگران حوزه سلامت اکنون درباره آسیب‌های احتمالی کوتاه‌مدت و بلندمدت این گاز بر سلامت باروری زنان و دختران هشدار می‌دهند.

گروه «لاکریموس دو سانگ» که برای بررسی پیامدهای احتمالی گاز اشک‌آور بر سلامت باروری تشکیل شده، بیش از ۹۲۰۰ روایت از زنان و دخترانی را گردآوری کرده است که در معرض این گاز قرار گرفته‌اند. ۹۴ درصد این افراد از بروز علائم و مشکلات مربوط به زنان خبر داده‌اند.

در میان این گزارش‌ها، ۱۵ مورد سقط جنین از مجموع ۴۷ زن باردار ثبت شده است که گفته‌اند در معرض گاز اشک‌آور قرار گرفته‌اند.

با وجود محدود بودن پژوهش‌های علمی درباره ارتباط گاز اشک‌آور با سلامت باروری زنان، شماری از محققان معتقدند ترکیبات شیمیایی این گاز ممکن است بر میزان باروری زنان تأثیر بگذارد.

در مقابل، وزارت کشور فرانسه مدعی است بررسی‌های انجام‌شده در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ هیچ خطر مشخصی را در پی استفاده از گاز اشک‌آور نشان نداده و به همین دلیل دولت قصد ندارد استفاده از آن را متوقف کند.

با این حال، فعالان و پژوهشگران خواستار تحقیقات بیشتر و احتیاط در استفاده از این سلاح، به‌ویژه در تجمعاتی هستند که کودکان و نوجوانان نیز در آن حضور دارند. آنان تأکید می‌کنند که آثار احتمالی این گاز بر سلامت زنان و دختران هنوز به‌طور کامل بررسی نشده است.