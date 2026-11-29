رأی‌گیری در انتخابات زودهنگام پارلمانی اسپانیا امروز یکشنبه در حالی آغاز شد که بحران مسکن، مهاجرت و احتمال ورود راست افراطی به دولت، از مهم‌ترین محورهای آن به شمار می‌روند.

جوان آنلاین: حدود ۳۸.۷ میلیون شهروند واجد شرایط رأی دادن در این انتخابات هستند و رقابت اصلی میان حزب سوسیالیست به رهبری پدرو سانچز، نخست‌وزیر کنونی، حزب محافظه‌کار مردم و حزب راست افراطی وُکس جریان دارد.

به گزارش مهر، نظرسنجی‌ها از پیشتازی حزب مردم حکایت دارند اما این حزب برای دستیابی به اکثریت پارلمانی احتمالاً به حمایت حزب وُکس نیاز خواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند زمینه ورود راست افراطی به دولت اسپانیا را برای نخستین بار از پایان دیکتاتوری فرانکو در سال ۱۹۷۵ فراهم کند.

بحران مسکن و افزایش اجاره‌بها از مهم‌ترین عوامل برگزاری انتخابات زودهنگام بوده است. سانچز پس از رد طرح‌های حمایتی دولت در پارلمان، تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام گرفت. افزایش هزینه مسکن و اخراج مستأجران موجی از اعتراضات را در این کشور به دنبال داشت.

مهاجرت نیز از دیگر محورهای اصلی رقابت انتخاباتی است. دولت سانچز رویکردی حمایتی نسبت به مهاجرت دارد، اما حزب وُکس خواستار تشدید محدودیت‌ها و اخراج مهاجران غیرقانونی است و حزب مردم نیز بر کنترل سخت‌گیرانه‌تر مرزها تأکید دارد.

در این انتخابات، ۳۵۰ عضو مجلس نمایندگان و ۲۰۹ عضو منتخب مجلس سنا تعیین می‌شوند. برای دستیابی به اکثریت در مجلس نمایندگان، کسب دست‌کم ۱۷۶ کرسی ضروری است و نتایج اولیه پس از پایان رأی‌گیری منتشر خواهد شد.

اسپانیا از سال ۲۰۱۸ به رهبری پدرو سانچز اداره می‌شود. انتخابات کنونی در شرایطی برگزار می‌شود که دولت با انتقادهای مرتبط با پرونده‌های فساد، بحران هزینه‌های زندگی، مشکلات مسکن و مهاجرت مواجه است و نتیجه آن می‌تواند بر موازنه سیاسی در اتحادیه اروپا نیز تأثیر بگذارد.