جوان آنلاین: برداشت خالص گاز از مخازن ذخیره‌سازی زیرزمینی اروپا در نخستین ماه فصل سرما به ۱۰.۷ میلیارد مترمکعب رسید که رکوردی تاریخی برای این بازه زمانی محسوب می‌شود.

به گزارش مهر، بر اساس محاسبات تاس با استناد به داده‌های زیرساخت گاز اروپا (GIE)، برداشت گاز در این دوره ۴۳ درصد بیشتر از میانگین پنج‌ساله بوده است. کشورهای اروپایی همچنین حدود ۱۹.۵ درصد از گازی را که طی تابستان به ذخایر تزریق کرده بودند، مصرف کرده‌اند.

با آغاز موج سرمای شدید در اواخر نوامبر، برداشت روزانه گاز افزایش یافت و در روزهای ۲۳ تا ۲۷ نوامبر رکوردهای جدیدی ثبت شد.

ذخایر گاز اروپا اکنون حدود ۷۲.۲ میلیارد مترمکعب است که ۱۲.۱ میلیارد مترمکعب کمتر از سال گذشته و پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۱۳ به شمار می‌رود.

طبق مقررات اتحادیه اروپا، کشورهای عضو باید ذخایر گاز خود را تا اول دسامبر به ۹۰ درصد ظرفیت برسانند؛ هدفی که برای فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ مستلزم تزریق دست‌کم ۶۸ میلیارد مترمکعب گاز پیش از فصل سرما بود.