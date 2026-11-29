جوان آنلاین: حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: دو روز پیش تعدادی از نمایندگان از بنده خواستند این موضوع را با رئیس مجلس مطرح کنم تا به مناسبت این میلاد باسعادت، نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته شود و زمینه حضور آقای رسایی در کنار سایر نمایندگان فراهم شود.

به گزارش مهر، وی افزود: امیدواریم این اقدام به‌عنوان عیدی و هدیه‌ای در ایام میلاد حضرت صدیقه طاهره (س) به مردم ایران و همکاران گرامی تقدیم شود تا مردم شاهد کدورت و اختلاف میان نمایندگان نباشند.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به ضرورت تمرکز نمایندگان بر مسائل اقتصادی و معیشتی مردم خطاب به قالیباف تصریح کرد: همان‌طور که خود شما نیز تأکید کردید، باید تمام توان و انرژی خود را صرف مسائل اقتصادی و معیشت مردم کنیم. شرایط نرخ دلار و وضعیت اقتصادی کشور را در نظر بگیرید؛ از طرف دیگر دشمنان نیز چنگ و دندان نشان می‌دهند.

نقدعلی ادامه داد: امیدواریم همه ما در کنار یکدیگر و همچون ید واحد، برای حفظ عزتی که خداوند به ما عطا کرده و ضربه‌ای که به دشمن وارد شده است، تلاش کنیم. ترامپ نیز به معنای واقعی کلمه شکست خورده و باید این مسیر را با اتحاد و انسجام ادامه دهیم.

وی با بیان اینکه همبستگی و اتحاد نمایندگان موجب افزایش امید مردم و ناامیدی دشمنان خواهد شد، گفت: بدون تردید وحدت ما از یک سو امید مردم را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، طمع دشمنان را به یأس تبدیل خواهد کرد.

این نماینده مجلس در ادامه خطاب به رئیس مجلس خواستار موافقت با درخواست نمایندگان شد و اظهار کرد: بنده و همکارانم تقاضا داریم این بزرگواری را انجام دهید و با ارسال این نامه کمک کنید آقای رسایی از زندان آزاد شوند تا با دل‌هایی همراه و متحد، در برابر دشمن مشترک بایستیم.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این درخواست و برای روشن شدن موضوع در افکار عمومی، درباره شکایت مطرح‌شده از حمید رسایی توضیح داد: شکایت مربوط به زمانی است که ایشان هنوز نماینده مجلس نبودند و بنده این شکایت را برای دفاع از حقوق مجلس و در جایگاه شخصیت حقوقی مجلس مطرح کردم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در آن مقطع اتهاماتی درباره دخل و تصرف در اسناد مجلس، تغییر قوانین و بودجه و همچنین تغییر بیانیه‌ها مطرح شده بود که دادگاه به آنها رسیدگی کرد. ما نیز به نمایندگی از مجلس شاکی بودیم و لازم است این موضوع به‌روشنی بیان شود که بنده هیچ شکایت شخصی از ایشان نداشتم و متن حکم دادگاه نیز در این زمینه کاملاً روشن است.

وی در ادامه با اشاره به درخواست تعدادی از نمایندگان برای پیگیری حضور رسایی در مجلس بیان کرد: آقای آقاتهرانی، اعضای محترم هیئت‌رئیسه و تعدادی از نمایندگان در جریان هستند که یکشنبه هفته گذشته یادداشتی در این زمینه داشتم و درخواست شده بود این موضوع پیگیری شود.

قالیباف خاطرنشان کرد: همان روز یکشنبه که مجلس تعطیل شد، با توافق دوستان قرار بود پس از جلسه این اقدام را انجام دهم، چراکه این درخواست از سوی نمایندگان مطرح شده بود؛ اما متأسفانه اتفاقاتی رخ داد و مانع از تشکیل جلسه شدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین درباره موضوع باز نشدن تبلت این نماینده مجلس گفت: این مسئله نیز بر اساس استعلام از قوه قضاییه پیگیری شده است. چهارشنبه هفته گذشته که آقای حاجی‌بابایی ریاست جلسه را بر عهده داشتند، مقرر شد در این خصوص از قوه قضاییه استعلام شود.

وی ادامه داد: استعلام از قوه قضاییه انجام شد و مقرر شد در صورتی که ایشان خارج از زندان باشند و در مجلس حضور پیدا کنند، تبلتشان فعال باشد. ظاهراً مدت مرخصی ایشان به پایان رسیده بود، اما به‌صورت شفاهی مجدداً به ایشان مرخصی داده بودند. در هر صورت، اختیار این موضوع در دست قوه قضاییه است.

قالیباف با اشاره به اینکه روز سه‌شنبه تبلت رسایی فعال بوده است، اظهار کرد: زمانی که ایشان خارج از زندان بودند و به مجلس آمدند، امکان استفاده از تبلت را داشتند؛ اما قوه قضاییه اعلام کرده است که در صورت حضور ایشان در زندان، حق استفاده از تبلت را ندارند.

وی در پایان با اشاره به اصل ۸۵ قانون اساسی تأکید کرد: بر اساس این اصل، نمایندگی قائم به شخص است؛ بنابراین اگر نماینده‌ای در زندان باشد و تبلت در اختیارش قرار نگیرد، نمی‌توان وسیله او را در اختیار فرد دیگری گذاشت تا به‌جای نماینده ثبت‌نام کند یا رأی بدهد. اگر چنین امکانی را نیز قطع کنیم، از بیرون مجلس انتقاد خواهد شد که چرا تبلت ایشان را باز نمی‌کنیم.