معاونت آموزشی وزارت بهداشت، ضوابط ثبت‌نام، انتخاب واحد و آغاز به تحصیل پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری سال جاری در دانشگاه‌های علوم پزشکی از مهرماه ۱۴۰۶ را ابلاغ کرد.

جوان آنلاین: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای سنجش و پذیرش کشور و اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، ضوابط ثبت‌نام و شروع به تحصیل پذیرفته‌شدگانی که زمان شروع تحصیل آنان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۷-۱۴۰۶ تعیین شده است به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی ابلاغ شد.

به گزارش مهر، بر اساس این ابلاغیه که به امضای دکتر طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی موظف‌اند از تمامی پذیرفته‌شدگان، اعم از ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ و ورودی نیمسال اول ۱۴۰۶، ثبت‌نام به عمل آورند. همچنین جابه‌جایی پذیرفته‌شدگان نیمسال اول ۱۴۰۶ به نیمسال‌های تحصیلی سال ۱۴۰۶-۱۴۰۵ امکان‌پذیر نخواهد بود.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی می‌توانند به‌صورت استثنایی و در صورت صلاحدید، امکان اخذ دروس عمومی به شکل مجازی و در قالب ترم تابستانی سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را برای پذیرفته‌شدگان نیمسال اول ۱۴۰۶ فراهم کنند. دانشجویان دوره شهریه‌پرداز نیز در صورت انتخاب این دروس، ملزم به پرداخت شهریه مربوط خواهند بود.

همچنین شهریه پذیرفته‌شدگان دوره‌های شهریه‌پرداز ورودی نیمسال اول ۱۴۰۶، مطابق شهریه دانشجویان سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ محاسبه می‌شود و دریافت شهریه از این دانشجویان صرفاً از زمان شروع به تحصیل آنان امکان‌پذیر خواهد بود.

در بخش دیگری از این ابلاغیه، بر ضرورت اقدام برای صدور معافیت تحصیلی پذیرفته‌شدگان پسر حداکثر تا اول بهمن‌ماه سال جاری تأکید شده است. بر این اساس، دانشگاه‌ها باید مطابق فرآیند ابلاغی سازمان وظیفه عمومی فراجا و از طریق سامانه سخا، اقدامات لازم را انجام دهند.

همچنین در مواردی که به هر دلیل، با وجود برخورداری فرد از شرایط لازم، پاسخ سامانه سخا برای صدور معافیت تحصیلی منفی باشد، پذیرفته‌شده می‌تواند با ثبت مجدد درخواست «توجیه عدم صدور معافیت تحصیلی» در سامانه سخا، فرآیند صدور معافیت تحصیلی خود را پیگیری کند.

بر اساس این ابلاغیه، دانشجویان پسر پذیرفته‌شده در نیمسال اول ۱۴۰۶ که تمایل دارند پیش از آغاز تحصیل، بخشی از خدمت نظام وظیفه خود را انجام دهند، می‌توانند نسبت به اعزام و شروع خدمت اقدام کنند و پیش از آغاز نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۷-۱۴۰۶، با طی مراحل قانونی، نسبت به ترخیص موقت از خدمت و آغاز تحصیل اقدام کنند.

مهلت نهایی ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۷-۱۴۰۶، در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی نیز شهریورماه ۱۴۰۶ تعیین شده است. بر این اساس، پذیرفته‌شدگان پسر مشمول که تا پیش از اول بهمن‌ماه سال جاری برای ثبت‌نام در دانشگاه یا دانشکده محل قبولی اقدام کنند، می‌توانند از معافیت تحصیلی بهره‌مند شوند.

در غیر این صورت، این افراد ملزم به اعزام و شروع خدمت نظام وظیفه خواهند بود و پس از ثبت‌نام در دانشگاه یا دانشکده محل قبولی در شهریورماه ۱۴۰۶، می‌توانند پیش از آغاز نیمسال اول ۱۴۰۶ با انجام مراحل قانونی، نسبت به ترخیص موقت از خدمت و شروع تحصیل اقدام کنند.

این ضوابط به معاونان آموزشی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و دانشگاه‌های مشمول ابلاغ شده است تا اقدامات اجرایی لازم در چارچوب مفاد آن انجام شود.